Premierul Grindeanu se întâlneşte vineri cu preşedintele Consiliului European

Premierul Grindeanu se întâlnește vineri cu președintele Consiliului European

Ştire online publicată Marţi, 14 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, il va primi, vineri, la Bruxelles, pe premierul Sorin Grindeanu, informeaza News.ro. Conform agendei presedintelui Consiliului European, Donald Tusk are prevazuta o intalnire cu premierul roman, vineri, la ora 11:30.Premierul Sorin Grindeanu a adresat, pe 1 februarie, o scrisoare catre presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si catre prim-vicepresedintelui forului, Frans Timmermans, in care explica ratiunile din spatele OUG privind modificarea Codurilor penale si a proiectului privind gratierea, dand asigurari ca Executivul sustine lupta anticoruptie.Grindeanu si-a aratat atunci disponibilitatea de a merge la Bruxelles pentru a discuta cu liderii UE acest subiect.Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, s-a aflat in 6 februarie la Bruxelles, unde a avut intalniri cu vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, si cu Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene, Federica Mogherini, carora le-a spus ca, de fapt, prin OUG 13 a fost incriminat abuzul in serviciu si ca, daca dupa abrogarea acesteia, protestele continua, atunci scopul este inlocuirea de maniera ilegitima si ilegala a unui Guvern care a fost desemnat de Parlament.Melescanu i-a mai spus lui Timmermans ca l-a informat ca premierul Sorin Grindeanu doreste ca prima vizita pe care o va face in strainatate sa fie la Bruxelles si ca s-ar dori ca aceasta sa aiba loc in aceasta luna.