Premierul Emil Boc: „Lecţia Greciei arată că am făcut ce trebuie şi la timp”

Premierul Emil Boc: „Lecția Greciei arată că am făcut ce trebuie și la timp”

Premierul Emil Boc a declarat că „lecția Greciei” arată că Guvernul român a făcut ce trebuie și la timp în privința măsurilor dure luate în 2010, pentru că, altfel, România era în colaps. Boc a mai spus că România are acum o relativă stabilitate economică și este ferită de pericole majore, cu condiția să nu se facă pași înapoi.„Mulți ne critică pentru măsurile dure luate în 2010. Cred că lecția Greciei arată că am făcut ce trebuie și la timp, pentru că altfel România era în colaps. România are o relativă stabilitate economică și este ferită de pericole majore, cu condiția să nu se facă pași înapoi. Trebuie să rămânem prudenți, prudenți, prudenți, pe orice politică publică pe care o promovăm, care să nu strice echilibrele macroeconomice. Aceasta este diferența, unii au cheltuit fără acoperire, noi am făcut un buget care să se bazeze pe realism economic”, a afirmat premierul.Boc i-a avertizat pe cei care militează pentru politicile din anul 2008 că acestea s-au dovedit a fi falimentare.„Cei care în continuare militează pentru politica din 2008, a deficitelor fără acoperire, a măririi de salarii și pensii, fără acoperire în economie, doar să aducă voturi, să știe că acea politică s-a dovedit a fi falimentară și a dus țara în pragul falimentului”, a mai precizat Emil Boc.