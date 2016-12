Premierul Cioloş: România nu concepe altă cale decât cea europeană

1

Ce Romanie?

Mai Cioly, avem o Romanie a celor imbogatiti fara merite si care chiar neneficiaza de trai pe vatrai in conditiile UE si o Romanie majoritara,de fapt aia intreaga cu exceptiile deja amintite,a celor saraciti si fara sperante,a celor umiliti si fara viitor. Declaratii optimiste le faci ori cand esti asa ,rupt de realitate sau cand ai facut ceva vizibil bun si cu urmari clar pozitive pentru tara. Nu mai,Cioly,Romania in numele careia vorbesti ,nu mai crede in oameni ca voi. Ai vazut ca o populatie cat a unei tari mici a emigrat din Romania? Nu,nu au plecat in excursii,au plecat sa nu moara de foame ,ei si rudele lor ramase in Romania dusa la dezastru de mafiile politico-economice sprijinite perfect de structurile de forta.