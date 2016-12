Premierul Ciolos merge săptămâna viitoare în Germania, pentru întâlniri economice. Iohannis şi Merkel se vor întâlni în perioada următoare

Premierul Ciolos merge săptămâna viitoare în Germania, pentru întâlniri economice. Iohannis și Merkel se vor întâlni în perioada următoare

Ştire online publicată Duminică, 28 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Dacian Cioloș a anunțat că săptămâna viitoare va efectua o vizită cu profil economic în trei landuri germane, precizând că președintele Klaus Iohannis va avea o întâlnire cu cancelarul german, Angela Merkel, în perioada următoare."Săptămâna viitoare voi fi din nou în Germania, de data asta în trei landuri, pentru întâlniri cu profil economic. Mă voi întâlni cu companii germane care au investit deja în România, dar și care urmează să investească. În landul Bavaria, în Baden-Wurttemberg și în Nord Westfalia. Deci, relația noastră cu Germania continuă în mod dinamic, nu doar la nivel politic, ci și economic", a precizat premierul, pentru Radio România Actualități.Cioloș a adăugat că în perioada următoare președintele Klaus Iohannis va avea o întâlnire cu cancelarul german Angela Merkel, informația fiind dată în contextul în care România, alături de alte state est-europene, dorește să reprezinte o parte mai importantă a procesului de pregătire decizională."Asta vrem să facem acum și cu Polonia și cu alți parteneri, să pregătim idei, nu doar să participăm la aceste dezbateri, să pregătim și să punem pe masă idei, teme de compromis pe principalele subiecte care se discută cu ocazia negocierilor privind ieșirea Marii Britanii din UE. Cu siguranță vor fi puse în discuție și viitorul bugetului european, viitorul principalelor politici comunitare europene și vrem să venim împreună cu idei și cu propuneri. România va fi și ea parte a acestui proces de consultări, inclusiv cu Germania. Domnul președinte Iohannis este în contact cu doamna Merkel și vor avea o întâlnire în perioada următoare. Președintele Hollande vine în România înainte de summit-ul european de la Bratislava. Vom avea din nou o discuție și cu Franța legată de aceste principale puncte de pe agendă. Eu m-am întâlnit acum cu doamna prim-ministru al Poloniei. Deci suntem într-un proces foarte dinamic de consultări", a arătat el.Cioloș consideră că, în acest sens, sunt importante, de asemenea, consultările și discuțiile care au loc în România pe aceste subiecte, chiar dacă e an electoral, "pentru a avea o abordare coerentă la nivel european.""Această așa-zisă axă București-Varșovia, pe care eu aș dori-o dinamizată în anii următori, indiferent cine ar fi la guvernare în Polonia sau în România, nu este doar o contrapondere la vechea Europă, ci se dorește să fie o modalitate de a echilibra lucrurile în UE. Vreau să fiu foarte clar. Nu dorim prin asta să adâncim falia dintre vechea Europă și noua Europă, ci să găsim modalități prin care să discutăm și să fim parte a procesului decizional de la egal la egal: și cei din est, și cei din vest, și cei din sud, și cei din nord, și cei mai vechi, și cei mai noi. Am discutat și cu doamna cancelar Merkel încă din ianuarie, când am avut acea vizită la Berlin și când dânsa m-a întrebat cum îmi explic această atitudine a unor lideri politici din Europa de Est vizavi de anumite teme de discuții decizionale la nivel european. I-am spus că din punctul meu de vedere și cu experiența pe care o am există o anumită frustrare în est că aceste țări nu sunt suficient implicate în mod practic în procesul de pregătire decizională europeană. Dânsa mi-a spus: 'Nimeni nu vă împiedică să fiți parte activă a acestui proces, dar asta presupune să fiți și voi mai activi, mai dinamici' ", a completat șeful Guvernului citat de Agerpres.