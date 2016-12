Premierul chinez, la Parlament: Mă simt în România ca acasă

Premierul chinez, Li Keqiang, a declarat, astăzi, în Parlament, că se simte la București ca acasă, subliniind că primirea făcută delegației chineze de către Guvernul României a fost foarte călduroasă și a reușit să transforme iarna în primăvară, transmite Mediafax.ro."De când am ieșit din avion am văzut că este vreme senină, de parcă ar fi primăvară", li s-a adresat premierul chinez "stimaților prieteni parlamentari".Li Keqiang a remarcat, totodată, "aranjamentele speciale" făcute de autoritățile române." Guvernul României ne-a primit foarte călduros, pe mine și pe delegația mea, a făcut aranjamente speciale pentru delegația noastră și a transformat această iarnă într-o vreme frumoasă, de primăvară", a spus premierul chinez.El a povestit că, anterior discursului în plenul Parlamentului, s-a întâlnit cu președintele Senatului, Crin Antonescu, și cu cel al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, care i-au urat să se simtă ca acasă în România."Eu le-am spus că, deși am sosit de câteva zile în România, nu știu în ce dată suntem, pentru că nu simt că am plecat de acasă. Sunt deja acasă", a precizat Li Keqiang.