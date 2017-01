Premierul Boc a prezentat Parlamentului un pachet de măsuri anticriză pentru 2010

Premierul Emil Boc a vorbit, ieri, în Camera Deputaților, în contextul dezbaterii intitulate „Necesitatea creării de noi locuri de muncă și îmbunătățirea mediului de afaceri din România”, despre un pachet de măsuri anticriză al Guvernului pentru 2010. Atrăgând, încă de la început, atenția asupra faptului că „misiunea de bază a Guvernului este menținerea și crearea locurilor de muncă pentru români”, primul ministru a subliniat că, pentru că „ne aflăm încă într-o situație dificilă”, solicită românilor să fie „cumpătați”, să nu ceară „mai mult decât se poate da”: „Guvernul ar putea să majoreze pensiile și salariile cu 200%, însă nu ar fi un gest responsabil. Am trăi bine două luni, după care nota de plată ar fi îngrozitoare. Oricărui Guvern i-ar plăcea să facă acest lucru, dar am spus-o încă de la învestitură: vom face ceea ce trebuie și mai puțin ceea ce ne place”. Boc a precizat, în același cadru, că recomandă abandonarea unor atitudini precum demagogia și populismul și a făcut, în continuare, o trecere în revistă a obiectivelor de investiții pe care Guvernul le are în vedere pentru 2010, obiective menite să mențină și să creeze locuri de muncă și să sprijine mediul de afaceri. Astfel, șeful Executivului a făcut referire la alocarea, în 2009 și 2010, de către Guvern, a celui mai mare procent din PIB pentru investiții publice, din ultimii 20 de ani, în pofida crizei economice. Emil Boc a amintit aici autostrada Cernavodă - Constanța și centura ocolitoare a Constanței, obiective aflate pe lista de investiții ale acestui an. Primul ministru a menționat, de asemenea, scutirea firmelor care angajează șomeri de la plata contribuțiilor de asigurări sociale, pe o perioadă de șase luni, Progra-mul „Prima Casă”, reabilitarea energetică a clădirilor pentru locuit, Programul „Primul siloz”, programul de reabilitare și modernizare a 10.000 de kilometri de drumuri, aprobat prin memorandum, vânza-rea locuințelor ANL către actualii chiriași, dar și proiectul care prevede construirea de case pentru specialiștii care lucrează în mediul rural. Premierul Boc le-a vorbit parlamentarilor și despre sprijinirea IMM-urilor prin intermediul Fondului de Garantare, dar și despre garanțiile guvernamentale acordate celor care derulează proiecte finanțate cu fonduri europene, dar care nu au partea lor de cofinan-țare. Nu în ultimul rând, Boc a adus în discuție și amânarea firmelor de la plata obligațiilor restante pentru o perioadă de șase luni. În contextul a ceea ce ar putea fi numit un program anticriză al Guvernului, primul ministru a declarat că oprirea reformelor derulate cu scopul modernizării statului român „ar însemna întoar-cerea României pe marginea prăpastiei”.