Premierul, audiat la Comisia juridică a Camerei Deputaților

Premierul Victor Ponta va fi audiat la Comisia juridică a Camerei Deputaților, astăzi, la ora 16,00. "O rugăminte am avut la membrii Comisiei juridice: să nu tergiversăm lucrurile. Dacă este posibil, ca astăzi să fiu audiat și mâine să se dea votul. Au fost de acord, au supus la vot, a fost vot unanim. La ora 16,00 vin să-mi spun punctul de vedere. Nu am ce dosar să studiez și nici nu am nevoie de avocat. Vin, îmi spun punctul de vedere. (...) Important este că la ora 16,00 mă prezint, sunt audiat de colegii mei, dânșii fac un raport și mâine vreau să fie votul în plen. Nu e bine nici pentru Parlament, nici pentru Guvern să tragem cumva de timp. Au fost de acord absolut toți, a fost unanimitate, le mulțumesc pentru asta", a declarat premierul la ieșirea de la Comisia juridică, citat de Agerpres.