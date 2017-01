Premier independent în caz că se pierde majoritatea parlamentară

Președintele Traian Băsescu a afirmat că premierul Emil Boc are în continuare susținerea sa, dar, în cazul în care PDL va pierde majoritatea parlamentară, soluția pe care o va propune va fi aceea a unui prim-ministru independent. „Știu că sunt foarte puțini care văd mandatul lui Emil Boc, cel puțin în momentul de față, ca pe un mandat reușit. Eu nu spun că a fost reușit, a avut și destule deficiențe de comunicare și bâlbâieli destule, dar a fost un Guvern care, împotriva atmosferei create, a tractat țara prin criză cu niște măsuri foarte dure. Sigur că lucrurile acestea se plătesc politic”, a declarat șeful statului. El a susținut că premierul Boc are în continuare sprijinul său și că-l apreciază pentru faptul că și-a asumat legi dificile. „Știți ce mă îngrozește? Dacă se întoarce din nou criza? (...) Știți în ce condiții aș fi spus că Boc este iresponsabil? Dacă mărea salariile, dacă mărea pensiile, l-ați fi aplaudat, dar prăbușea țara. (...) Dacă se pierde majoritatea (în Parlament - n.r.) care credeți că este soluția? Am văzut în Senat lipsă de interes, absență. Cine știe, poate se pierde majoritatea foarte curând sau s-a pierdut și atunci ce soluție pot propune clasei politice, în primul rând? Un premier independent! E o soluție. Să vedem dacă o acceptă”, a explicat președintele Băsescu.