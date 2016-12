"Preluarea Portului de către Consiliul Local trebuie discutată cu afaceriştii"

Candidatul ARD Constanța pe Colegiul 6, Iustin Fabian Roman:

"Preluarea Portului de către Consiliul Local trebuie discutată cu afaceriștii"

Iustin Fabian Roman, candidatul ARD Constanța pe Colegiul 6 pentru Camera Deputaților, este om de afaceri. Născut, crescutși educat în Constanța, el a fost ales consilier în cadrul Consiliul Local Constanța la alegerile din iunie. Recent, Iustin Fabian Roman a decis să pună în practică unul dintre proiectele pe care le promovează: să ajute, ca politician, societatea în cares-a dezvoltat ca om de afaceri. Soț și tată devotat, candidatul ARD spune că principala sa preocupare este să ofere copiilor Constanței un viitor mai bun și un oraș pe care să nu-și dorească să-l părăsească pentru străinătate.- Nu ați intrat în politică de mult timp. De ce ați lăsat confortul vieții de afacerist pentru agitația celei de politician?- Este adevărat, nu sunt activ în politică de mult timp, însă am simțit că trebuie să fac ceva pentru societatea în care trăiesc părinții și copiii mei. Am spus-o în nenumărate rânduri: sunt un părinte care nu dorește să-și ia la revedere, peste câțiva ani, de la copiii săi care iau calea străinătății. Și sunt convins că mulți părinți gândesc la fel ca mine și trăiesc cu această teamă. Suntem datori să le oferim copiilor noștri un oraș în care să-și dorească să trăiască, în care să-și poată face o viață frumoasă. Sunt născut, crescut și educat în Constanța, aici am studiat, mi-am dezvoltat afacerile și simt că, prin implicarea în politică și în viața socială, îmi pot ajuta orașul.- În ultima vreme, un subiect fierbinte este cel privind trecerea acțiunilor Portului Constanța către mai multe administrații locale, majoritar devenind municipiul Constan-ța. La ultima ședință de Con-siliu Local v-ați abținut când s-a votat acest proiect. De ce?- Subliniez de la bun început: orice proiect bun pentru Constanța ar trebui susținut de către orice politician, indiferent de partid. Nu contează culoarea politică atunci când este vorba despre binele orașului. Nu m-am abținut pentru că este un proiect propus de cei de la USL. Cred că în situația economică actuală, substratul politic este cel mai puțin important. Dacă se va dovedi, în baza unor previziuni bugetare pe câțiva ani, că municipiul Constanța va putea susține financiar planurile de dezvoltare ale Portului Constanța, că va avea capacitatea de a ajuta Portul, eu sunt întru totul de acord cu acest proiect. Însă, trebuie să avem această certitudine. Portul nu este doar „o vacă de muls”, ci trebuie ajutat să se dezvolte, să fie competitiv în piață. Dacă va fi așa, nu am nicio obiecție, ba chiar voi pune umărul pentru a ajuta administrația locală în acest sens. Nu putem ajunge peste cinci ani în situația gravă de a nu mai putea face nimic. Mai mult decât atât, consider deosebit de importantă consultarea oamenilor de afaceri din perimetrul portului. Nu sunt foarte mulți, nu ar fi ceva dificil de realizat. Ei știu cel mai bine ce se petrece în port. Ar trebui făcut un grup de analiză pentru a diseca această situație, format din marii oameni de afaceri din Port, din reprezentanții administrației locale și din cei ai Ministerului Transpor-turilor și Infrastructurii. Consider că numai în acest fel se poate lua decizia corectă în ceea ce privește Portul Constanța.- Aveți un proiect privind susținerea companiilor românești. Cum intenționați să faceți acest lucru?- Este absolut necesar să susținem companiile românești. Este ca un mecanism. Dacă firmele autohtone funcționează bine, atunci ele dau de muncă oamenilor, îi plătesc bine, oamenii vor fi mulțumiți și vor putea să-și plătească taxele către stat, iar statul, la rândul lui, va putea susține programele sociale, pe cele de infrastructură, de sănătate și așa mai departe. Dacă firmele românești vor deveni competitive, vor putea ajuta statul în aceste proiecte. Și tot așa. Trebuie să facem „mașinăria” să meargă, pentru că altfel nici statul nu va avea cum să funcționeze. Trebuie să reținem că oamenii vor avea de muncă și că vor primi salarii decente. Este un aspect foarte important.- Ați fost prin Colegiul 6, ați vorbit cu cetățenii, care sunt problemele lor?- Tocmai ce am spus: lipsa locurilor de muncă sau a salariilor decente. Cum poate trăi un om cu câteva sute de lei pe lună în condițiile în care știm cu toții cât costă căldura la Constanța? Ce mai mănâncă o familie după ce plătește întreținerea? Mediul de afaceri, ajutat de autoritățile locale și de cele de la nivel național, trebuie să-și ia în serios rolul de susținători ai economiei și să conștientizeze faptul că starea de bine a angajaților se va reflecta direct și benefic în activitatea afacerilor lor. Cum spuneam, este ca un mecanism pe care trebuie doar să îl punem în funcțiune. În Colegiul 6, oamenii s-au mai plâns de mizerie sau din cauza câinilor vagabonzi, dar în special de lipsa de eficacitate a Poliției Locale. Am auzit asta în tot Colegiul, în comunele și satele pe care le-am vizitat, dar și în municipiul Constanța.- De ce nu simt oamenii că Poliția Locală ar fi eficace?- Pentru că nu se simt protejați. Să fim serioși, în Constanța, Poliția Locală se ocupă numai cu pusul caracatițelor la roți și de circulația pe Bulevardul Tomis. În alte localități din județ, situația este și mai rea, infractorii nu se tem de nimeni și de nimic, iar localnicii sunt terorizați. Din punctul meu de vedere, o viață normală este o viață în siguranță, să nu-ți fie teamă să ieși pe stradă sau să-ți trimiți copilul la școală. Susțin consolidarea autorității Poliției Locale și naționale, prin creșterea numărului de polițiști pe stradă. De asemenea, trebuie să dăm o importanță sporită creșterii protecției legislative a polițiștilor în fața infractorilor, concomitent cu verificarea acestora în teren. Trebuie să înlăturăm orice tentativă de corupție în rândul polițiștilor, fie ei locali sau naționali, pentru că nu poți avea încredere într-o Poliție coruptă.