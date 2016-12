Pregătiri pentru alegeri. Autoritatea Electorală Permanentă caută experţi electorali

Pregătiri pentru alegeri. Autoritatea Electorală Permanentă caută experți electorali

Reprezentanții Autorității Electorale Permanente (AEP) lansează campania de recrutare a persoanelor care doresc să facă parte din Corpul experților electorali, din cadrul căruia vor fi desemnați președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora. Corpul experților electorali este o evidență permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai acestora.Poate face parte din Corpul experților electorali persoana care îndeplinește următoarele condiții: are cetățenia română, cunoaște limba română, scris și vorbit, are drept de vot, are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției, nu face parte dintr-un partid politic, a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu, nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.Persoanele care au mai îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia și care solicită în scris să fie admise în Corpul experților electorali parcurg o procedură de avizare, realizată de Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul AEP. Programarea online și examenul în sistem online vor avea loc începând cu data de 1 ianuarie 2016. Procedura de admitere în Corpul experților electorali se va derula conform metodologiei aprobate de AEP și poate fi consultată pe site-ul instituției.