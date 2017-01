Prefectul Palaz susţine că „dorinţele sunt libere“

După primele cinci luni de mandat,

Prefectul Palaz susține că „dorințele sunt libere“

După aproximativ cinci luni de la depunerea jurământului de reprezentant al Guvernului în teritoriu, Claudiu Palaz susține că a dus la îndeplinire cele mai multe dintre proiectele pe care și-a dorit să le inițieze. Prefectul Palaz a amintit aici rezolvarea dosarelor pe Legea 9 (privind compensațiile cetățenilor României pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria), pe Legea 10, precum și soluționarea dosarelor referitoare la stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. „Nu pot să spun că am realizat chiar tot ce mi-am propus, dar am dus la bun sfârșit aproximativ 60% dintre proiecte, pe cele mai importante dintre ele. Acum, e drept, mai există și proiecte care nu se pot concretiza într-un interval de timp scurt și mă refer aici la proiectele pe termen lung, la care, însă, nu am renunțat”, a explicat Claudiu Palaz, amintind aici proiectul ce vizează construirea unui circuit de Formula 1, în localitatea constănțeană 23 August, proiect care, potrivit declarațiilor sale, se află încă în discuții, pe partea tehnică. „Nu ne certăm ca la ușa cortului” În ceea ce privește relația interinstituțională dintre Prefectura Constanța și Consiliul Județean Constanța (CJC) prefectul Claudiu Palaz a fost, inițial, relativ rezervat: „Relația este oficială. De natură oficială. O relație normală”. Ulterior, Palaz a ținut să precizeze că dacă Instituția Prefectului a sancționat anumite acte administrative emise de CJC nu înseamnă neapărat că relația dintre el și președintele CJC este una „tensionată”. „Acesta este rolul Prefecturii. De a sancționa și de a îndruma, de a coordona atunci când trebuie. Este o relație normală, iar faptul că am sancționat anumite acte administrative nu o transformă într-o relație tensionată. Oricum, nu ne certăm ca la ușa cortului”, a subliniat reprezentantul Guvernului în teritoriu. Liber la dorințe Cele cinci luni de la preluarea mandatului de prefect au fost caracterizate de dinamism, dar și de apariția unor situații destul de controversate, așa cum este, spre exemplu, în prezent, cea din Cernavodă. Pe fondul acesta au început să se vehiculeze o serie de informații potrivit cărora prefectul Claudiu Palaz nu ar mai fi fost dorit la șefia instituției fie de personalități de la centru, în speță din cadrul sau de la conducerea Ministerului Administrației și Internelor, fie din teritoriu. Despre aceste informații, Claudiu Palaz a declarat jovial: „Dorințele sunt libere. Toți suntem liberi să ne dorim. Doritul e liber”, a subliniat reprezentantul Guvernului în teritoriu, zâmbind. Revenind, însă, la un ton mai serios, Claudiu Palaz a explicat că atât instituția al cărei șef este, cât și el, în calitate de prefect, au o relație bună cu centrul și că, până în prezent, nu au existat probleme. „N-am primit nicio sancțiune de la preluarea mandatului. N-am avut nicio problemă”, a ținut să precizeze Palaz. Concluzionând, prefectul județului Constanța a remarcat, încă o dată: „Doritul e liber”.