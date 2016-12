Prefectul Palaz a declanşat „jihadul“ în primăriile constănţene

Prefectul Palaz a declanșat „jihadul“ în primăriile constănțene

Reprezentantul Guvernului în teritoriu, Claudiu Palaz, a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că Instituția Prefectului a declanșat controale în mai multe dintre primăriile constănțene, ca urmare a constatării mai multor nereguli. Concret, prefectul Palaz a precizat că Primăria Mereni „a fost călcată” de Corpul de Control al Prefecturii Constanța, în acest moment lucrându-se la actul de constatare. Palaz a ținut să menționeze aici că reprezentanții Prefecturii au întâmpinat dificultăți în comunicarea cu administrația publică locală din Mereni, ei fiind chiar dați afară din sediul primăriei. Tot în această perioadă, o echipă a Prefecturii a declanșat un control și în Primăria Aliman, acolo unde, așa cum explicam în urmă cu câteva zile, hotărârile adoptate în ședințele de Consiliu Local rămân în instituție, fără a fi trimise, conform legii, reprezentantului Guvernului în teritoriu. Potrivit spuselor lui Palaz, Primăria Aliman „a păstrat la purtător” toate hotărârile de CL emise în anul 2009. Legat de acest demers, Palaz a declarat, ieri, că atunci când a aflat de control, „secretarul Consiliului Local s-a îmbolnăvit brusc”. Ulterior, prefectul a menționat că regretă faptul că „un control preventiv” naște asemenea reacții în administrațiile locale. Peștera și Adamclisi, sub incidența legii penale O altă primărie din județul Constanța care a intrat sub lupa Prefecturii este Peștera, acolo unde, așa cum a afirmat primarul localității, Valentin Vrabie, cu aproxi-mativ nouă luni în urmă Comisia de disciplină a Instituției Prefectului a luat măsuri împotriva fostului secretar al Consiliului Local. Mai nou, însă, așa cum a anunțat ieri Claudiu Palaz, Prefectura Constanța a depus plângere penală împotriva fostul secretar, dosarul aflându-se la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia. În conformitate cu declarațiile lui Palaz, în acest caz ar fi vorba despre favorizare, din partea secretarului Consiliului Local, în contextul mai multor licitații, aspect pe care prefectul l-a catalogat ca fiind „o problemă destul de delicată”. Într-o situație deloc roz se află, în acest moment, și administrația publică locală din Adamclisi. „Avem sesizări legate de viceprimar și, din ce am descoperit, sunt fapte sub incidența legii penale și o spun cu toată răspunderea”, a remarcat Claudiu Palaz, fără, însă, a oferi mai multe detalii, dar lăsând de înțeles că procedura de control din cadrul Primăriei Adamclisi se va intensifica. Despre anunțul făcut, ieri, de prefectul Palaz, viceprimarul din Adamclisi, Beinur Rașit, a mărturisit că nu are cunoștință, dar că așteaptă finalizarea controlului „pentru a se stabili dacă în primărie lucrurile sunt grave, dacă sunt cazuri deosebite”. „Nu știu nimic deocamdată”, a conchis viceprimarul. Bătaia din Băneasa are ecouri Cât despre Primăria Băneasa, acolo unde conflictul dintre primarul social-democrat Gelu Iordache și viceprimar, pedelistul Titu Pîrvu, a degenerat, în luna martie, într-o bătaie, aceasta este, și ea, în atenția Prefecturii. Astfel, așa cum a anunțat Palaz, la Băneasa s-a deplasat, ieri, Aura Bozdoacă, director executiv în cadrul Prefecturii, acolo unde a avut loc o ședință de Consiliu Local, pe a cărei ordine de zi s-a aflat proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a viceprimarului. Aura Bozdoacă a participat la ședința de CL de ieri pentru a asigura, potrivit explica-țiilor lui Palaz, buna desfășurare a evenimentului, pentru că, susține el, au existat semnale conform cărora s-ar fi dorit eliberarea din funcție a vicelui fără numărul legal de voturi. Acest lucru nu s-a întâmplat însă, Titu Pîrvu ocupând în continuare funcția de viceprimar, deoarece aleșii locali au votat, ieri, șapte „pentru”, șapte „împotriva” proiectului de hotărâre. Sunetul liniștii Exprimându-și regretul față de incidente de genul conflictului corp la corp dintre șeful administrației locale din Băneasa și vice-primarul localității, prefectul județului Constanța, Claudiu Palaz, a specificat, ieri, că unicul său interes în calitate de re-prezentant al Executivului în teritoriu este acela de a menține „liniște în administrația locală”, menționând și că manifestă toată deschiderea către problemele tuturor primarilor din județ.