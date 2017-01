Prefectul Liviu Brăiloiu şi preşedintele CJC Nicuşor Constantinescu au păreri diferite despre „Litoral 2009“

Prefectul Liviu Brăiloiu și președintele CJC Nicușor Constantinescu au păreri diferite despre „Litoral 2009“

Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, s-a plâns vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că, la Constanța, funcționează în paralel două Comandamente Litoral 2009 care, printre altele, efectuează și acțiuni de control la agenții economici de pe litoral. Este vorba despre un comandament înființat printr-un ordin de prefect și un altul înființat printr-un ordin al Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Constantinescu a atacat public comandamentul înființat de către ANSVSA. După ce a formulat o plângere prealabilă la autoritatea națională, Constantinescu a cerut Curții de Apel anularea ordinului care, potrivit lui, încalcă legislația care reglementează organizarea și funcționarea ANSVSA, legislația de funcționare a direcțiilor sanitar-veterinare și a funcționarilor pu-blici. În opinia lui Constantinescu, singura instituție abilitată să înființeze un astfel de comandament este Prefectura. Nu de aceeași părere a fost și prefectul Liviu Brăiloiu. El a decla-rat că cele două structuri colaborează foarte bine și nu se suprapun. „Eu am purtat discuții și cu președintele ANSVSA, Marian Zlotea, cu care am o relație de colaborare. Prefectura funcționează cu comandamentul său, iar ANSVSA cu comandamentul său”, a precizat Liviu Brăiloiu. Tot el a demonstrat că au fost cazuri în care și inspectorii ANSVSA au participat la dezbaterile și analizele pe care comandamentul „Litoral” al Prefecturii le-a făcut în cadrul ședințelor săptămânale. „Domnul președinte Constantinescu este liber să facă ce vrea. Dacă așa a considerat dumnealui că trebuie să acționeze…”, a încheiat prefectul. Marian Zlotea a împărtășit opinia prefectului. „Toate instituțiile au astfel de comandamente. Fiecare instituție are comandamentul său”, a spus scurt el. Referitor la acuzațiile aduse de către președintele CJC, Zlotea a declarat: „Domnul Constantinescu poate susține multe. E decizia dumnealui de a ataca acest ordin și nu stau acum să îi atac afirmațiile. Însă domnul Constantinescu ar trebui să își vadă de treabă în instituția pe care o conduce”. Zlotea a mai precizat că acest nou comandament are un director, în persoana bucureșteanului Liviu Rusu. În total, au fost detașați aproximativ 22-24 de inspectori din țară. Președintele ANSVSA a precizat că autoritatea colaborează cu Direcția Sanitar-Veterinară Județeană (DSVSA) Constanța. Zlotea a mai afirmat că există și inspectori de la Constanța care acționează pe cele două zone de coordonare (nord și sud). În schimb, directorul DSVSA, Geronimo Brănescu, a fost de acord cu atitudinea lui Nicușor Constantinescu. El a susținut că inspectorii constănțeni nu participă la controale, manifestându-și în acest sens nemulțumirea că la controale partici-pă numai inspectorii detașați din țară. Tot Brănescu a remarcat că direcția constănțeană nu are nicio putere la nivel decizional, asigurând doar baza logistică. „Singura persoană implicată efectiv este un medic care preia toate documentele după ce au fost finalizate controalele și le aduce la Direcție pentru a fi centralizate”, a adăugat Brănescu. Pe site-ul ANSVSA, se găsesc toate rezultatele controalelor efectuate de către comandament încă din data de 16 iunie.