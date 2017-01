Prefectul Dănuţ Culeţu îşi doreşte mai mulţi investitori pentru judeţul Constanţa

Pentru 2008

Prefectul Dănuț Culețu își dorește mai mulți investitori pentru județul Constanța

Potrivit prefectului Dănuț Culețu anul 2007 a fost unul „destul de provocator”. În ciuda problemelor cu care s-a confruntat Prefectura Constanța, Culețu se declară însă mulțumit de activitatea instituției pe care o conduce, fiind de părere că, dacă s-ar realiza un clasament al prefecturilor, instituția constănțeană ar ocupa, fără îndoială, un loc pe podium. La capitolul realizări, prefectul a menționat îmbunătățirea relației cu cetățenii, considerând că se intră, astfel, într-o stare de normalitate. Tot ca realizări au fost menționate și relansarea sărbătorii Zilei recunoștinței constănțenilor, dar și participarea Prefecturii la târgul de binefacere de la începutul lunii decembrie, precum și trecerea cu bine peste referendumuri și alegerile europarlamentare. Culețu încheie, însă, anul 2007 și cu nemulțumiri. Prefectul a menționat că este nemulțumit că, nici în 2007, Constanța nu a beneficiat de mai multe investiții străine, astfel încât oportunitățile economice ale județului de la malul mării să fie exploatate la maxim. „În ceea ce privește nerealizările, cea mai importantă este că nu am reușit, așa cum am stabilit la începutul anului, să aducem în Constanța investitori care să grăbească ritmul de dezvoltare al acestui județ. Constanța are oportunități extraordinare. Suntem într-o competiție permanentă și dură cu Clujul și cu Timișul. Eu cred că dacă autoritățile locale și-ar da mâna și deschiderea ar fi pe măsură, iar transparența, de asemenea, probabil că dezvoltarea acestui județ ar fi mult mai accentuată. Și îmi doresc acest lucru chiar dacă 2008 este un an mult mai provocator decât 2007", a declarat Culețu.