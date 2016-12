Prefectul Constanței, Eugen Bola, ar putea fi demis de premierul Ponta

6

Bola-la fel ca tot PNL-ul din Cta...

Analfabetii care-si fac vara poze langa carele alegorice ale mascariciului primar si il vad pe betivul adormit in intersectii ca pe un model s-au apucat sa comenteze aiurea... Deszapezirea este facuta / coordonata de CNDAR / Consiliul Judetean / Primariile si cu firmele care au incasat milioane de euro din aceste contracte. Totusi , ce poate sa faca acest idiot parasutat de PNL in aceasta functie , care poate cel mult doar sa indice (nu sa ordone) MAI / MApN ce sa faca - dar MAI si MApN au ministrii si secretari de stat care-i conduc... Asta nu inseamna ca acest impostor Bola , nu si-a manifestat din plin incompetenta si prostia de-a lungul timpului in toate activitatile sale (inclusiv cand a fost parasutat la Casa de Pensii Cta). Omul este din alt film , acolo in scaunul de prefect - mananca si el o paine alba de pe urma lui Cap Mare dragomir si Hasotti... Daca era un avocat cat de cat bun / celebru ramanea in Barou , dar a preferat sa incurce lucrurile si sa se faca de ras , gandindu-se doar la pensia care se apropie si de care idiotul chiar crede ca se va bucura multi ani , la cate blesteme a putut avea de cand a intrat in politica...