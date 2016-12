Prefectul Claudiu Palaz nu renunţă la procesul cu Tusac

Prefectul Claudiu Palaz nu renunță la procesul cu Tusac

Au trecut aproape două săptămâni de când primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a revenit în funcția pe care o ocupa înainte să fie eliberat de către prefectul Claudiu Palaz. Tot atât timp a trecut și de când reprezentantul Guvernului în teritoriu a intentat recurs la decizia Tribunalului Buzău ce l-a ajutat pe Tusac să revină la conducerea administrației locale Mangalia. De altfel, prefectul a intentat recurs declarativ în ziua în care a fost pronunțată sentința și un alt recurs în data de 28 februarie, după motivarea deciziei luată de tribunal. În plus, menționăm că, potrivit dosarului, următoa-rea înfățișare va avea loc pe 20 martie. Astfel, Palaz spune că acțiunile în instanță vor continua, prefectul neezitând să acceseze toate căile de apel pe care le are la dispoziție. „Am făcut recurs la momentul respectiv. Încă nu am primit un răspuns, însă acțiunile în acest proces continuă. Aștept ca instanța să se decidă și să îmi comunice”, a specificat Palaz.