Prefectul Claudiu Palaz: „Muzeul Lucian Grigorescu trebuie redat medgidienilor“

Prefectul Claudiu-Iorga Palaz a transmis o adresă președintelui Consiliului Județean, cu solicitarea de a aproba trecerea Muzeului de Artă „Lucian Grigorescu” din Medgidia din patrimoniul CJC în administrarea autorităților locale. „Cunosc evenimentele pe care Muzeul de Artă «Lucian Grigorescu» le-a găzduit în trecut și consider că închiderea muzeului a fost o greșeală pe care Nicușor Constantinescu are acum ocazia s-o repare, după ce el însuși a inițiat, în 2009, proiectul de hotărâre prin care muzeul a ieșit din circuitul cultural. De aceea, salut această campanie, precum și concluziile care s-au conturat în urma dezbaterii și sunt convins că municipalitatea poate găsi soluții pentru problemele financiare și de orice altă natură ale muzeului. Faptul că poartă numele marelui pictor Lucian Grigorescu, născut în acest oraș, reprezintă un argument în plus pentru asumarea de către autoritățile locale a datoriei de a reda medgidienilor un simbol care le aparține”, a declarat Claudiu Palaz. Prefectul s-a alăturat, astfel, demersului inițiatorilor campaniei, exprimându-și părerea că muzeul trebuie să funcționeze și să polarizeze viața culturală a municipiului Medgidia.