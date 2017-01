Prefectul Claudiu Palaz i-a făcut două plângeri penale la DNA lui Nicuşor Constantinescu

Într-o singură zi

Prefectul Claudiu Palaz i-a făcut două plângeri penale la DNA lui Nicușor Constantinescu

Prefectul Claudiu Palaz a depus ieri, la DNA, două plângeri penale împotriva președintelui Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu. Reprezentantul Guvernului în teritoriu îl acuză pe șeful CJC de abuz în serviciu și înșelăciune. Situația de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, respectiv numirea șefilor de secții prin dispoziție a șefului CJC, și modificarea unei hotărâri de consiliu județean sunt motivele pentru care prefectul Claudiu Palaz a depus cele două plângeri penale la DNA împotriva lui Nicușor Constantinescu. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a anunțat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că după ce a analizat cele două cazuri, a decis să înainteze plângerile, spețele fiind de competența DNA. Spitalul, boală grea… Prima sesizare se referă la dispo-ziția de numirea de către președintele CJC Nicușor Constantinescu, a șefilor de secții din cadrul spitalului de urgență. În plângerea înaintată DNA, pre-fectul menționează că numirea șefilor de secții de la spital, prin dispoziția președintelui Nicușor Constantinescu, s-a făcut cu „încălcarea dispozițiilor art. 184 alin. 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare”. Potrivit prevederilor invocate în plângere, șeful de secție ar trebui „să întrunească, cumulativ, două condiții: să aibă calitatea de cadru didactic universitar și să fi fost recomandat să ocupe funcția de șef de secție de către senatul instituției de învățământ superior. Ori, învederăm că actul administrativ a cărui analiză o solicităm a fost emis cu nesocotirea ambelor condiții cumulative stabilite în mod imperativ de legiuitor - respectiv persoanele numite ca șefi de secție nu au nici calitatea de cadre didactice ale Universității „Ovidius”, în calitate de unică instituție de învățământ superior de stat din teritoriu ce are în structură Facultatea de Medicină, după cum nici Senatul Universității „Ovidius” nu a făcut nicio recomandare care să stea la baza emiterii dispoziției președintelui consiliului județean”. Plângerea de față este depusă pentru „săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, conf. art. 246 din C. pen., în referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare”. Una votăm, alta… dăm Cea de-a doua are ca obiect o hotărâre de consiliu județean, în speță hotărârea 245/2010 care, potrivit prefectului Claudiu Palaz, „a intrat cu un anumit conținut în consiliu, s-a aprobat într-o anumită formă și către prefect a fost continuată în altă formă”. „Astfel, proiectul de hotărâre propus spre adoptare consilierilor județeni potrivit cd-ului care a fost furnizat înainte de ședință se intitula - «proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor cu finanțare nerambursabilă, conform H.C.J.C. nr.173/2010 privind constituirea Fondului de susținere a proiectelor cu finanțare nerambursabilă», iar hotărârea publicată pe site-ul Consiliului Județean, din care reiese că așa ar fi fost adoptată de consilieri are o altă denumire: «hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, a proiectelor de in-frastructură și a programelor cu finanțare nerambursabilă pe anul 2010»”. O a doua modificare a hotărârii „constă în adăugarea la finalul articolului 1 a termenilor, «conform Anexei 1» precum și introducerea unui nou articol în conținutul său, după cum urmează: Art.2 Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 1.970.000 lei reprezentând procentul de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură pe anul 2010, conform Anexei 2". Cea de-a treia modificare semnalată în plângerea penală depusă ieri „constă în adăugarea Anexei 2 (aceasta neexistând în materialele care ne-au fost furnizate spre studiu înainte de ședință de către consilierii județeni) prin care se alocă suma de 1.970.000 lei unui număr de 16 localități din județul Constanța: Amzacea, Bărăganu, Gârliciu, Lumina, Chirnogeni, Cuza Vodă, Saraiu, Cerchezu, Siliștea, Tortomanu, Techirghiol, Medgidia, Comana, Istria, Seimeni și Corbu”. La acestea prefectul Claudiu Palaz mai adaugă și alte modificări ce țin de expunerea de motive și raportul Direcției Generale Economico Financiare. În acest caz, plângerea a fost înaintată tot către DNA pentru înșelăciune și abuz în serviciu.