Prefectul Claudiu Palaz: „Cetăţeanul Tusac trebuie să stea acasă!“

Prefectul Claudiu Palaz: „Cetățeanul Tusac trebuie să stea acasă!“

Prefectul Claudiu Palaz a vorbit, ieri, în cadrul unei confe-rințe de presă, despre solicitarea de strămutare a procesului pe care îl are cu fostul primar al Mangaliei, Claudiu Tusac, privind eliberarea din funcție a acestuia. Palaz a explicat că a solicitat Înaltei Curți de Casație și Justiție strămutarea procesului, fapt pentru care dosarul de fond a fost suspendat până la executarea solicitării depuse de prefect. Astfel, ordinul emis de prefect în ceea ce privește eliberarea din funcție a primarului Mangaliei rămâne valabil, cel puțin până la data de 19 ianuarie, când se va judeca strămutarea. „Ordinul emis de mine cu privire la eliberarea din funcție rămâne în vigoare. Cetățeanul Tusac trebuie să stea acasă!”, spune Palaz. Acesta a specificat că, spre surprinderea sa, avocatul fostului edil al Mangaliei a solicitat suspendarea procesului. „Avocatul Mocanu (n.r. - Marius Mocanu) a cerut, cred că din greșeală, suspendarea cauzei, nu a efectelor ordinului emis de mine, îi mulțumesc pe această cale. Acesta a cerut suspendarea do-sarului de fond până la soluțio-narea raportului ANI”, a declarat prefectul. Palaz și-a justificat acțiunile prin faptul că, la Constanța, a primit „două sentințe contradictorii pe aceeași speță”: una prin care i s-a zis că trebuie să îl demită pe viceprimarul de la Cernavodă, pentru incompatibilitate, iar alta prin care i s-a spus că nu-l poate elibera din funcție pe Tusac. „O să le fac plângeri penale până le stă limba plută“ Referitor la situația tensionată din cadrul administrației locale Mangalia, prefectul a specificat că singura armă pe care o are sunt plângerile penale, pe care va continua să le facă dacă membrii CL nu se vor pune în legalitate. În plus, Palaz a specificat că nici până în prezent nu i-au fost comunicate hotărârile de consiliu prin care Sorin Andrei a fost numit în funcția de viceprimar al municipiului. „Deja am dat drumul la plângeri penale. Am înțeles că Filimon (n.r. - Constantin Filimon) este cercetat de poliție pentru că nu i-a permis viceprimarului Mincă (n.r. Ion Mincă) să intre în primărie, Vlădescu (n.r. - Daniel Vlădescu.) are deja plângere penală pentru că a semnat anumite documente. O să le fac plângeri penale până o să le stea limba plută. Altceva n-am ce să fac, nu pot să mă duc peste ei cu forța”, a declarat Palaz. Tusac, luat prin surprindere de cererea lui Palaz Deși se știa deja că prefectul a înaintat instanței o cerere de strămutare a procesului, Tusac a crezut până în ultimul moment că acesta este un simplu zvon.Într-un comunicat emis, ieri, de către departamentul mass media al Primăriei Mangalia, fostul edil se declară surprins de situația nou creată. Deși, prin strămutarea procesului, singurul inconvenient este că lui Tusac i se prelungește starea de „agonie” cauzată de veșmântul cetățenesc pe care trebuie să-l poarte, primarul demis al Mangaliei aruncă „durerea” în sânul cetățenilor. Printre altele, acesta subliniază că întârzierea reîntoarcerii sale în scaunul de primar blochează proiectele de importanță pentru oraș. Totuși, nu putem să trecem cu vederea faptul că, mai nou, Tusac are o armată de 13 consilieri, care ar putea să se ocupe de treburile administrative. „Acest timp este prețios pentru locuitorii municipiului Mangalia, deoarece prelungirea înseamnă haos în Mangalia, atmosferă de neîncredere și dezbinare între oameni, proiecte blocate, frig în locuințele cetățenilor, sărbători fără atmosferă festivă, lupte între consilierii locali pentru funcția de viceprimar”, spune Tusac, fără a preciza că doi dintre consilierii aflați în lupta pentru scaunul de vice sunt oamenii săi de bază, Constantin Filimon și Sorin Andrei.