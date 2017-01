Prefectul Brăiloiu vrea „linişte în Constanţa“

La șase luni de la preluarea mandatului,

Prefectul Brăiloiu vrea „liniște în Constanța“

Deși reprezentantul Guvernului în teritoriu, Liviu Brăiloiu, a declarat în cadrul Colegiului Prefectural susținut pe 17 iunie, că este foarte probabil ca în cursul acestei luni să susțină examenul pentru postul de prefect, până la acest moment nu se cunoaște data exactă. Concret, Brăiloiu a declarat ieri că încă nu i s-a adus la cunoștință ziua în care acest eveniment va avea loc: „Nu știu când se va întâmpla”, a fost, mai exact, afirmația lui. Reamintim că, la învestirea lui Brăiloiu, Ministrul Mediului, social-democratul Nicolae Nemirschi, a specificat faptul că exercitarea funcției de prefect are caracter temporar „până la organiza-rea concursului în vederea ocupării definitive a postului”. De la depunerea jurământului și până în prezent au trecut șase luni, perioadă pe care prefectul Brăiloiu o caracterizează ca fiind una de „liniște”. „Cum au fost primele luni de mandat? A fost mult de muncă. Dar e liniște în Constanța. Nu prea e scandal. Vreau să mențin această liniște, la fel cum vreau să mențin un echilibru între forțele politice și administrațiile publice locale”, a ținut să menționeze reprezentantul Executivului în teritoriu. Cu toate acestea, el a declarat și că unul din obiectivele sale este „de a-i mai revigora pe unii și de a-i mai tempera pe alții”, iar aici s-a referit, fără însă a da nume, la unii dintre primarii din județul Constanța, „pentru că ei reprezintă, în definitiv, interesele cetățenilor”. În ceea ce privește relația pe care o are cu directorii instituțiilor decon-centrate, cărora le-a pus în vedere, în cadrul aceluiași Colegiu Prefectural, că în cazul unor abateri sau nereguli, „toleranța va fi zero” din partea sa, Liviu Brăiloiu a precizat că, până la momentul de față, comunicarea este una bună. Lucru care se datorează, în opinia sa, și faptului că aceștia „sunt oameni tineri, animați de dorința de muncă”. Chiar și așa, el a punctat că speră ca acești directori să fi perceput mesajul său: „Sper să se alinieze, pentru că dacă își fac datoria, ca până în prezent, nu am ce să le reproșez”, a conchis prefectul județului Constanța.