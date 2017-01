Prefectul Brăiloiu, chemat să „dezamorseze“ butoiul cu pulbere din Consiliul Local Mangalia

Butoiul cu pulbere pe care stă, de aproximativ un an, administrația publică locală din Mangalia, ia amploare. Și asta dat fiind faptul că, potrivit declarațiilor consilierului local mangaliot Paul Foleanu, deși instanța a respins cererea primarului Claudiu Tusac prin care acesta solicita dizolvarea Consiliului Local, edilul ar fi înaintat la Prefectura Constanța „două solicitări de constatare a incompatibilității în cazul a doi aleși locali”. Democrat-liberalul Paul Foleanu a declarat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că face un apel la prefectul județului Constanța, Liviu Brăiloiu, pentru a interveni în conflictul din Mangalia. Astfel, consilierul local PD-L îi solicită prefectului Brăiloiu să nu dea curs „solicitărilor abuzive” ale lui Tusac, deoarece acest lucru n-ar face decât să perpetueze blocajul administrativ din Mangalia. Mai nou, însă, conform precizărilor făcute de Paul Foleanu în cadrul conferinței de presă susținute ieri, primarul Claudiu Tusac a înaintat la Prefectura Constanța două solicitări prin care cere constatarea incompatibilității a doi aleși locali democrat-liberali. E vorba chiar despre Paul Foleanu, director general al societății Neptun Olimp, și de Ioan Griguță, director al Șantierului Naval 2 Mai. Foleanu a invocat, în apărarea sa, prevederile Legii 161 din 19 aprilie 2003, declarând că societatea al cărei director general este nu este una de interes național. „Se fac presiuni la prefect, care până acum avea obligația să intervină. A preferat să stea în pasivitate, tolerând ce se întâmplă”, a criti-cat Foleanu poziția pe care reprezentantul Guvernului în teritoriu o are în scandalul din Mangalia. „Îl atenționez pe prefect să nu dea curs acestei solicitări abuzive. Am totuși convingerea că el (n.r. - prefectul Liviu Brăiloiu) a reușit să-și câștige o oarecare neutralitate față de partidele politice. Sper că nu va da curs solicitării lui Tusac”, a subliniat consilierul democrat-liberal. De asemenea, Foleanu a ținut să precizeze și că primarul Tusac urmărește retragerea mandatelor de consilieri locali în cazul celor doi pedeliști, în scopul de a-și crea, ulterior, o majoritate în Consiliul Local. Reamintim că Tribunalul Constanța s-a pronunțat, miercuri, în dosarul 948/118/2009, înregistrat în data de 02.02.2009 la Instanța de contencios administrativ și fiscal, respingând astfel solicitarea prin care primarul Mihai Claudiu Tusac cerea dizolvarea Consiliului Local Mangalia. Totodată, menționăm că, în conformitate cu declarațiile aceluiași consilier mangaliot, care e și prim-vicepreședinte al Organizației PD-L Mangalia, primarul nu a mai convocat ședințe ordinare de CL din septembrie 2008, contrar prevederilor Legii 215 a administrației publice locale în care e specificat faptul că ședințele ordinare trebuie convocate, lunar, de edil. Am încercat să aflăm un punct de vedere al prefectului Liviu Brăiloiu vizavi de acest scandal, dar el nu a putut fi contactat.