Prefectul a participat la deschiderea proiectului de prevenire a dezastrelor în zonele riverane Dunării

La invitația Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, colonel Marcel-Sorin Lucaciu, prefectul Claudiu-Iorga Palaz a participat, astăzi, la deschiderea oficială a Conferinței de lansare a proiectului „JOINT RISK MONITORING DURING EMERGENCIES IN THE DANUBE AREA BORDER”, organizată într-un complex hotelier din Neptun.În cuvântul său, prefectul județului Constanța a afirmat: „Salut demararea acestui proiect privind îmbunătățirea pregătirii și intervenției la urgențe, ce pune accentul pe eficientizarea prevenirii consecințelor unor potențiale dezastre în zonele riverane Dunării și al cărui public țintă îl reprezintă în primul rând populația, precum și, nu mai puțin importante, administrațiile publice din zona eligibilă și instituțiile cu responsabilități în managementul dezastrelor naturale și tehnologice. Remarc implicarea unei game complexe și diverse de instituții ca parteneri de proiect, ceea ce asigură acoperirea întregului areal al problematicii proiectului, începând cu partea științifică, de cercetare și până la cea de organizare și implementare efectivă a acțiunilor”.