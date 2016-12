„Prefectul a demis un primar, problema este spinoasă“

4

durere mare

Partea cu impozitul nu am putut nici eu sa o inteleg, precum colegul d emai jos, cat despre latarii pusi sa-l scape pe sefu' din belea, nu am nici un dubiu ca nu e asa, pai cum sa-i faca rau lui sefu si ei sa nu faca nimic, sau el sa faca prin ei. Cum s anu faca ei parte din AGA, pt ca ei trebuie sa fie peste tot, omni prezenti de unde pleaca un ban, ei sa-l ia. Ar trebui sa fim mandri de superdotarile acestor edili, policalificati, supercalificati, ce ma deranjeaza pe mine este ca desi cetatenii realizeaza cat sunt de infecti cei din clasa politica, politicienii se fac ca nu observa, ne ignora, ne prostesc in continuare ne spun povesti... si toate astea in fata si zambind cu perversitate. Si vorbesc de toti, din toate partidele, indiferent de culoare, toti au vinovatii lor.