Predoiu: „Premierul nu are niciun interes ca justiția să funcționeze”

Prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, a declarat, luni seară, la Realitatea TV, că "este limpede că există un centru de putere politică care nu are interesul ca justiția să își continue cursul", susținând că în centrul acestuia se află premierul Victor Ponta."Ponta este printre cei care nu vor sa meargă justiția înainte și a demonstrat-o foarte bine. Aici, în țară, însă, lucrurile sunt clare și sunt clare și în străinătate. E limpede că există un centru de putere politică care nu are interesul ca justiția să își continue cursul și în centru este Victor Ponta și ăsta e motivul pentru care încă trăim prost. E o legătură directă între modul în care Ponta subminează justiția și nivelul de trai al cetățenilor. Când un membru al Parlamentului, fie și prieten al premierului, e pus în cauză, vii ca premier, dând ordine politice președintelui Senatului să oprească mersul justiției, dai un semn clar către investitori, cetățeni. Trebuie să fie limpede: domnul prim-ministru Ponta nu are niciun interes ca justiția să funcționeze în această țară. De aceea amenință procurorii. Cum își permite să îi ia la rost? Domnilor procurori, nu vă lăsați intimidați de un mincinos, fie el și prim-ministru", a susținut Predoiu.