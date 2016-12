Predoiu acuză Guvernul că nu s-a pregătit înainte a reduce TVA

Guvernul dă dovadă de lipsă de pregătire în privința "ultimei performanțe de imagine", respectiv reducerea TVA, o măsură care de altfel se afla în programul PNL de multă vreme, a afirmat marți prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu.„Ceea ce noi dorim este ca astfel de măsuri economice să producă efecte pozitive. Or, după toate semnalele văzute în ultimele zile, sunt semne de întrebare legate de capacitatea Guvernului de a implementa această măsură în acest moment. Am văzut opinia foarte fundamentată și argumentată a Consiliului fiscal, care ridică problema sustenabilității în acest moment și a realismului construcției bugetare prezentate de către premier chiar la momentul redactării bugetului de stat. Am văzut semnalul de prudență transmis de guvernatorul BNR (...), am văzut semnalele foarte clare și tranșante ale FMI și Comisiei Europene", a declarat Predoiu, citat de Agerpres.