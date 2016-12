PP-DD / Nicoleta Ploscaru nu se teme de contracandidaţii ei

În cursa pentru Camera Deputaților

PP-DD / Nicoleta Ploscaru nu se teme de contracandidații ei

Candidatul Partidului Poporului Dan Diaconescu pe Colegiul 10 Camera Deputaților din Constanța, Nicoleta Ploscaru, a organizat, ieri, o conferință de presă. Apărută recent pe scena politică din Constanța, după o lungă absență, Nicoleta Ploscaru și-a făcut o scurtă prezentare și a punctat pe scurt, motivele pentru care dorește să ajungă în Parlamentul României.Fiică de preot, Nicoleta Ploscaru are 36 de ani și este mama unui băiat olimpic. Fostă profesoară la Colegiul Comercial „Carol I”, ea lucrează, în prezent, ca director comercial la o firmă privată de succes.Politica nu este străină pentru Nicoleta Ploscaru. La 16 ani, s-a înscris în PNȚCD, fiind un membru activ al partidului. Din 2001, ea a devenit membru PDL, însă, după cum susține, nu a fost un membru activ.„Niciodată nu am fost un membru activ în PDL, însă i-am susținut financiar când au avut nevoie. În urmă cu ceva timp, mi s-a propus să candidez din partea PDL la alegerile parlamentare. Mi-am pregătit dosarul de candidat, am plătit și taxa de 3.500 de lei. M-am trezit cu câteva zile înainte de a se depune candidaturile că nu mai sunt candidat. S-a încercat blocarea mea de a candida, însă nu știu motivul. Eu nu am nimic de ascuns”, a declarat Nicoleta Ploscaru.Ambițioasă și dornică de a face ceva pentru cetățeni, Nicoleta Ploscaru nu s-a dat bătută și a acceptat propunerea PP-DD de a candida pentru funcția de deputat în Colegiul 10.„Intenționez să realizez foarte multe în caz că voi ajunge în Parlamentul României. În scurt timp, o să prezint și proiectele pe care le am. Oamenii care mă cunosc știu că mă țin de cuvânt. Atunci când îmi propun ceva sau promit ceva, nu mă las până nu duc totul până la capăt”, a spus Nicoleta Ploscaru.Ea a mai adăugat că cetățenii din Colegiul 10 trebuie să voteze în cunoștință de cauză și pentru acest lucru este necesar să cunoască candidații.„Nu mă tem de contracandidații mei. Florin Gheorghe, de la ARD, nu a trecut de regulile propriului partid. El a fost respins de comisia de etică a ARD, care i-a dat aviz negativ, dar, totuși, organizația de la Constanța șil-a asumat și acum este candidat. Cât despre Mădălin Voicu, de la USL, nu știu ce caută să candideze la Constanța. Acum ceva timp, spunea că poporul român este unul laș și trădător. Candidatura lui mi se pare o mare jignire la adresa electoratului constănțean”, a declarat Nicoleta Ploscaru.În altă ordine de idei, ea a mai spus că dorește o campanie electorală bazată pe întâlnirile cu cetățenii din Colegiul 10, care, la final, să voteze omul potrivit care să-i reprezinte în Parlamentul României.