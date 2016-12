PP-DD mai pierde un parlamentar: Constantin Popa, exclus din partid

Partidul Poporului Dan Diaconescu (PP-DD) a mai pierdut un parlamentar, dupa ce senatorul Constantin Popa a fost exclus din partid, luni seara, in urma sedintei Biroului National de Coordonare.Informatia a fost confirmata de Eduard Dumitrascu, liderul PP-DD Buzau, marti dimineata, pentru Observatorul Buzoian. "Nu stiu ce as putea sa va spun mai intai din cele facute de domnul senator Constantin Popa in perioada scursa de la preluarea mandatului de senator, insa cred ca am fost, pana acum, mult prea ingaduitor", a motivat liderul filialei Buzau a Partidului Poporului. La randul sau, Constantin Popa a confirmat informatia privind excluderea sa din partid, precum si precum relatia tensionata dintre el si Eduard Dumitrascu, care persista de la alegerile din decembrie.