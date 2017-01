PP-DD îşi propune să obţină 17% la alegerile europarlamentare

1

Candindatu Neinfricatu

Am vazut pisici care latra,o capra care schelalaie,un soarece cu tupeu de pisica,un primar care se crede sultan dar un partid aflat in opozitie care se crede la guvernare,nu am vazut in viata mea.Sa lasam la o parte faptul ca acest partid este o anexa a PSD-ului Constanta,ca este un fel de scama pe basca lui Mazare.Sa uitam ca acest partid a sustinut majorarea tarifului la caldura,majorarea taxelor locale,ca nu a facut nici cea mai mica opozitie la abuzurile primarului.Sa uitam ca nu s-a afirmat cu nimic.Dar ca sa te crezi la guvernare si sa candidezi la europarlamentare asta intrece masura.Observati ca ei nu au cum sa-si justifice activitatea.Ei primesc bani de la stat si de la mine.Ceausescu condamna imperialismul in cuvantarile lui,Iliescu l-a condamnat pe Ceausescu,PSD-ul pe Basescu si PPDD-ul condamna PDL-ul. Vai mama noastra ! PDL-ul a plecat de la guvernare de doi ani,PDL-ul nu mai exista,opozitia a fost facuta tandari cu sprijinul lor.Ca sa te afli in opozitie si sa te raportezi la greselile unui partid decedat de doi ani fara sa faci referire la alianta aflata azi la guvernare,asta insemna nesimtire.Nici nu-i de mirare daca te uiti la fetele lor.Lista personajelor comice imaginate de Caragiale poate fi completata cu Gica SLABU sau Gabriel CANDIDATU.Nume predestinate.Sa fie o coincidenta sau natura ne-a luat peste picior ? Unde-i gasiti mai fratilor ? Voi nu aveti nici umor.Caraghiosilor !