„PP-DD îşi păstrează unitatea!“

Partidul sirena

Masinile politiei,ale salvarii si ale pompierilor au dreptul sa dea semnale luminoase si acustice numai atunci cand se afla in misiune.Uite ca avem si un partid care da semnale numai cand intra in campania electorala.Gica Slabu este sirena partidului. Niii....naaa... !, Niii...Naaa.. ! Wauu..,Wauu..,Wauu.. ! Gica Slabu a plecat in misiune.Are semnal in telefon,are semnale de la electorat si in plus are semnal in glanda vocala. Acest partid sirena a facut numai figuri frumoase.Prima figura frumasa a facut-o atunci cand a dat ghiocei la doamne.A doua figura frumoasa a fost atunci cand au votat majorarea taxelor,impozitelor si tarifelor la energia termica.Au facut ceva pentru omul de rand. Au semnalizat ca vireaza la stanga,in garajul PSD-ului .Niii....Naaa... !, Niii...Naaa.. ! Wauu..,Wauu..,Wauu.. !