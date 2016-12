"PP-DD este singura forţă politică ce se mai poate opune caracatiţei PSD"

3

PPDD

Vasiliev nu este cunoscut,se agita degeeaba.In plus el a pierdut contactul cu realitatea din administratia publica,nu are expertiza necesara pt a manageria un judet greu cum este Constanta.In legatura cu afirmatia privind caracatita PSD ar face bine sa isi aminteasca ce a facut in cei 4 ani cat a fost primar la Murfatlar pe vremea CDR.Ar fi mai intelept pt el sa se axeze pe propiecte si nu pe atacarea altor competitori.Este adevarat ca in acest judet cele mai multe partide au cazut dar 2 adevaruri raman totusi in picioare si anume:primul-nu trebuie desconsiderat PDL care inca dispune de resurse financiare serioase si al doilea-PPDD nu va fi niciodata o alternativa pt ca are un program nerealist si este lipsit de lideri autentici.PPDD este plin cu oameni fugiti din alte partide unde nu si-au mai gasit locul,in general oameni fara calitati de manageri publici.El vrea puterea dar nu are ce face cu ea,din pacate!