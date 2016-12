PP-DD / DINU GHEORGHE explică de ce administraţia Mazăre a rămas repetentă

10

Trebuie schimbare

Din fericire avem in sfarsit alternativa. Nu stiu cat este de sincer si cat va fi de bun dar cu Mazare nu mai merge. PDL-ul vine cu un machidon. Nu sunt xenofob dar stie tota lumea ca ei se ajuta si i-si plaseaza toate rudele in primarie si in companiile de stat iar contractele vor fi dirijate numai catre firmele rudelor si prietenilor. Eu zic ca PSD, PNL si PDL au aratat ca sunt corupti pana in maduva oaselor. Ar trebuii sa dam o sansa si PP-DD care vine cu oameni noi. Nu bag mana in foc ca nu vor fi si corupti printre ei sau s-ar putea sa nu faca treaba buna dar cu Mazare nu se mai poate. Nu exista o structura o contiunitate a dezvoltarii orasului. Nu are bani si nu poate sa refaca orasul vechi dar cartier de baraci poate sa faca. Nu era mi bine sa refaca orasul vechi si sa-l transforme intr-o oaza turistica sa dea de lucru oamenilor. Sau daca este un om umblat de ce nu reuseste sa-i convinga pe hotelirii din Mamaia sa se uneasca si sa incheie contracte serioase cu firme mari din Europa: TUI, ITS, Tomas Crook, Fritidsresor si altele. Trebuie sa se inteleaga ca, cu turismul popular nu dezvoltam econmia ci cu turismul extern de lunga durata. Putem prelungi sezonul la 4 luni daca refacem orasul vechi, organizam excurisii in Carpati, Transilvania, Moldova in zilele mai ploioase. De asemenea ar trebuii construite piscine mai atractive, mai spectaculoase cu apa de mare si incalzite cu panori solare (ieftin) care pot livra caldura si la temperaturi mai mici. Turistul occidental stie ca vremea depinde numai de dumnezeu dar daca ai ca sa-i oferi in schimb va accepta cu placere. Eu zic sa-i oferim d-lui Dinu o sansa. Bineinteles ca vor aparea si o multime de acuzatii asupra sa unle poate mai aproape de adevar altele calomnii (ca in Romania se poarta) dar trebuie sa votam cu curaj si sa dam la o parte putregaiul asta nazist de Mazare.