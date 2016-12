PP-DD Constanţa solicită un loc eligibil la europarlamentare pentru Gheorghe Slabu

PP-DD Constanța solicită un loc eligibil la europarlamentare pentru Gheorghe Slabu

Desemnarea unui candidat pentru alegerile europarlamentare se află pe lista de priorități din acest an a membrilor Organizației Județene Constanța a Partidului Poporului Dan Diaconescu (PP-DD). Ba, mai mult, aceștia și-au evaluat rezultatele obținute la alegerile locale și parlamentare de anul trecut și, pentru alegerile europarlamentare, și-au propus să obțină un procent de 17%.Astfel, Organizația PP-DD Constanța l-a propus ca și candidat la alegerile europarlamentare pe liderul filialei județene, Gheorghe Slabu.„Am fost propus de colegi pentru a candida de la Constanța pentru alegerile europarlamentare. Cred că voi fi pe listă, pe poziția șapte sau opt”, a spus Gheorghe Slabu, într-o conferință de presă.Cu toate acestea, prim-vicepreședintele Organizației Municipale Constanța, Dumitru Enache, consideră că, datorită rezultatelor foarte bune obținute la competițiile electorale anterioare de organizația de la malul mării, lui Gheorghe Slabu i s-ar cuveni un loc eligibil pe lista de la europarlamentare.„La alegerile locale de anul trecut, pe municipiu am obținut 8%, iar la cele parlamentare 14,5%. Suntem pregătiți ca la europarlamentare să aducem 17-18%. Ținând cont de rezultatele foarte bune pe care orga-nizația de la Constanța le-a obținut anterior, Organizația Municipală Con-stanța a PP-DD va solicita conducerii centrale ca președintele Gheorghe Slabu să se afle pe lista de la europarlamentare pe locul trei sau patru, adică pe un loc eligibil. Consider că merităm acest loc deoarece am demonstrat că la Constanța se face treabă. La fel, vom propune ca pe listele de la europarlamentare să se afle și senatorul Marian Vasiliev, deoarece a obținut cele mai bune rezultate la alegerile parlamentare”, a declarat prim-vicepreședintele Dumitru Enache.Reamintim că, din analiza făcută în cadrul PP-DD la nivel central, organizația de la Constanța a obținut locul doi la Senat la nivel național, și locul trei la Camera Deputaților, ceea ce, potrivit voturilor obținute, situează PP-DD Constanța pe locul doi, după organizația de la Gorj.