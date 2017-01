Povestea de dragoste Dragnea-Tăriceanu, ruptă la Constanţa? Oraşul unde PSD pregăteşte demiterea primarului ALDE

Povestea de dragoste Dragnea-Tăriceanu, ruptă la Constanța? Orașul unde PSD pregătește demiterea primarului ALDE

Cu toate că la nivel central PSD și ALDE sunt prieteni la cataramă, tovărășia lor nu există și în orașul Hârșova, acolo unde, mai degrabă funcționează vechiul USL, adică prietenia dintre PSD și PNL.Fostul primar al orașului Hârșova și, totodată, președinte al Organizației PSD Hârșova, Tudor Nădrag, a anunțat, ieri, că s-a hotărât inițierea procedurilor de strângere de semnături pentru organizarea unui referendum local având ca scop demiterea primarului Viorel Ionescu, de la ALDE. El a mai adăugat că motivarea legală pentru inițierea demersului va fi înaintată prefectului județului Constanța.Printre altele, Nădrag îl acuză pe actualul primar în fața căruia a pierdut mandatul de edil că „are un comportament discreționar și abuziv, este lipsit de preocupare pentru interesele generale ale colectivității locale și vrea să distrugă Spitalul Orășenesc, dar și să alunge medicii”. În plus, actualul primar ar fi abandonat unele proiecte.„În vara anului 2016 am predat orașul la cheie: asfaltat pe 70% din străzi, cu parcuri, spații verzi și locuri de joacă pentru copii, iar spitalul a fost pus la punct. Primarul nu a ieșit din birou de șapte luni, șantajează și amenință adversarii politici, scopul lui nefiind asigurarea bunului mers al orașului. De asemenea, ocupă abuziv un teren din domeniul public pe care și-a construit casa, are dosar penal pentru mită electorală și nesocotește voința cetățenilor nerecunoscând viceprimarul ales”, a transmis fostul primar, actualmente consilier local, Tudor Nădrag.În replică, cel acuzat, respectiv, primarul Viorel Ionescu susține că totul nu este decât o încercare de intimidare după ce fostul primar Tudor Nădrag ar fi aflat că au fost sesizate organele statului vizavi de neregulile descoperite la nivelul primăriei de pe vremea când administrația publică din Hârșova era condusă de Nădrag.„Nu este nimic adevărat. Îl rog pe domnul Nădrag să demonstreze, în calitate de fost primar, că terenul la care face referire că îl ocup abuziv este inventariat ca domeniu public sau privat. Tot comportamentul său demonstrează atitudinea unui om speriat care, probabil, a aflat că am sesizat organele competente față de anumite nereguli care au fost descoperite după ce a pierdut mandatul de primar, cum ar fi, afaceri între primărie și firme ale membrilor de familie. Îmi pare rău că nu știe să piardă cu demnitate și sper să înțeleagă că este bine să iasă din competiție cu fruntea sus. Cât despre acuzația că nu recunosc viceprimarul ales prin votul cetățenilor mi se pare hilar. El nu a fost ales de cetățeni, este o voință meschină a unei găști din Consiliul Local, respectiv PSD și PNL, contrar alianței ALDE-PSD”, a declarat primarul Viorel Ionescu.Disputele de la Hârșova sunt cunoscute și la nivel județean. Liderul ALDE Constanța, Mircea Banias, a confirmat că știe toate probleme de-acolo și încearcă să găsească cea mai bună soluție.„Este adevărat că suntem într-o alianță la nivel central, iar la Hârșova lucrurile nu funcționează cum ar trebui. Anul trecut, am vorbit cu colegii de la PSD să găsim cea mai bună soluție pentru a exista înțelegere și a fi votate toate proiectele în interesul cetățenilor și s-a stabilit să fie viceprimar de la PSD. Primarul Viorel Ionescu nu a fost de acord spunând că nu dorește decât un viceprimar de la ALDE. Cum nu au majoritate, cei de la PSD s-au aliat cu cei de la PNL și acum există viceprimar de la PNL. Cu toate acestea, primarul își face treaba foarte bine acolo, are proiecte pentru comunitate. Zilele următoare voi ridica problema și la nivel central pentru a fi găsită cea mai bună soluție”, a declarat deputatul Mircea Banias care este președinte al Organizației Județene ALDE Constanța dar și vicepreședinte la nivel central.În altă ordine de idei, referitor la această problemă, am încercat să aflăm și punctul de vedere al liderului PSD Constanța, Felix Stroe, însă acesta nu a răspuns apelurilor noastre.