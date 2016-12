Potenţialul turistic al localităţii Murfatlar, sporit cu bani europeni

Potențialul turistic al localității Murfatlar, sporit cu bani europeni

Primăria Murfatlar a lansat o licitație prin care se dorește contractarea unei companii ce se va ocupa de mai multe lucrări ce vor spori atractivitatea turistică a localității. Potrivit anunțului, acțiunile ce vor fi demarate de firma câștigătoare implică montarea unor litere volumetrice cu numele localității, a nouă totemuri ce vor fi amplasate la punctele de intrare în oraș, precum și în satul Siminoc. De asemenea, vor fi marcate și indicate trasee turistice și vor fi amenajate mai multe zone de camping și picnic. Inițiativa face parte din proiectul intitulat „Utilizarea responsabilă a resurselor naturale și încurajarea dezvoltării durabile a formelor alternative de turism”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013.Astfel, literele volumetrice vor fi amplasate pe dealul Tibișir, strada Muzeului, pe versantul de nord. Acestea vor fi realizate din tablă de aluminiu de trei milimetri, vopsite în câmp electrostatic și vor avea montate casete din stiplex verzi, de 15 milimetri, menite să protejeze tuburile de neon spectral. Cele șapte totemuri din Murfatlar vor fi situate: pe DN3 la kilometrul 243+755 pe dreapta, pe DN22C la kilometrul 41+665 pe stânga, pe DN22C la kilometrul 42+401 dreapta, pe DN3 la kilometrul 242+036, tot în partea dreaptă a carosabilului, pe DN3 la km 241+510, pe DN3 extravilan la kilometrul 240+950 în partea stângă și, în sfârșit, pe strada Portului, DC27, la kilometru 0+470, pe partea stângă, lângă cimitirul creștin. În ceea ce privește satul Siminoc, cele două totemuri vor fi amplasate la intrarea și, respectiv, ieșirea din localitate. Întreaga acțiune va costa aproximativ 130.000 de euro cu tot cu TVA, iar termenul de realizare a lucrărilor este de două luni de la data încheierii contractului. Camping și zonă de relaxare la Fântânița Cea de-a doua parte a proiectului implică identificarea și marcarea a două trasee turistice, livrarea și montarea unor structuri portante, montarea unor elemente de informare și de infrastructură pentru indicarea și marcarea traseelor turistice, amenajarea unei zone de picnic și a unei zone de camping, montarea a două platforme pentru urmărit păsări și a două toalete ecologice. În plus, vor fi montate 20 de corpuri de iluminat, două umbrare din lemn și două vetre de piatră pentru aprins focul. Menționăm că vor fi marcate următoarele trasee turistice: Zona protejată „Fântânița” Murfatlar Eco-trasee și Traseul de ciclism Murfatlar - Sat Siminoc, ce se va întinde pe aproximativ cinci kilometri. În plus, se vor executa și lucrările de amenajare și marcare a zonei pentru camping, picnic și relaxare în regiunea Fântânița prin curățarea, igienizarea, nivelarea terenului. Valoarea acestor lucrări este de aproximativ 5.000 de euro, cu tot cu TVA.