„Pot şi vreau să contribui la schimbarea clasei politice, în favoarea românilor”

Candidatul PD-L pe colegiul 8 la Camera Deputaților, Paloma Petrescu:

„Pot și vreau să contribui la schimbarea clasei politice, în favoarea românilor”

Ştire online publicată Marţi, 25 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Democrat-liberala Paloma Petrescu, aspirantă la un mandat de parlamentar pe Colegiul 8 la Camera Deputaților, este decisă să nu facă „politică de dragul politicii”, dat fiind faptul că, în opinia sa, asta ar fi o pierdere de timp și, mai mult decât atât, își propune să pună punct „marii dezamăgiri” pe care românii o trăiesc de 19 ani. - Într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber”, imediat după anunțul intenției de candidatură pe Colegiul 8 la Camera Deputaților, ați declarat că vă ghidați după principiul „nu se poate să nu se poată”. Pe aceeași idee veți merge și în eventualitatea în care veți câștiga mandatul de parlamentar, anume că nu se poate să nu rezolvați problemele constănțenilor din colegiul dumneavoastră? - „Nu se poate să nu se poată” este pentru mine nu doar o idee contextuală, ci, un principiu de viață. Două elemente intrinsec legate au făcut ca acesta să îmi fie sprijin în toate demersurile: firea mea optimistă și hotărâtă și cursul vieții mele. Știu că dacă îți faci datoria, dacă gândești corect și atent și apoi depui toate eforturile pentru a îndeplini un obiectiv pe care ți l-ai propus îi maximizezi categoric șansele de a fi atins. Gândesc pozitiv, tocmai pentru că nu las lucrurile la nivelul unei dorințe, ci le determin să se întâmple, îl țin pe NU la distanță de proiectele și de țintele pe care mi le fixez și, ca atare, am toate motivele să fiu încrezătoare în tot ceea ce întreprind. Așadar, completarea lui „nu se poate să nu se poată” este „orice se poate, atunci când vrei și te implici total”. Sunt un om realist și întotdeauna îmi propun să iasă bine acele proiecte care merită să iasă bine! Eu sunt omul care proiectează pentru cetățeni, nu cel care construiește de dragul de a construi. - Ce anume vă legitimează, concret, în fața alegătorilor dumneavoastră? Ce greutate poate avea, din acest punct de vede-re, faptul că ați ocupat funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării? Este un candidat - profesor mai valoros pentru electorii săi? - Cred că un candidat onest, responsabil și corect este valoros pentru electorii săi, iar eu așa sunt! În plus, faptul că am fost secretar de stat în MEC este în opinia mea un avantaj pentru oamenii pe care îi voi reprezenta în Parlamentul României. Este o experiență care consolidează calitatea mea de profesor și care mă ajută să văd lucrurile din perspective multiple. Pentru electoratul meu este o garanție că pot să vin cu soluții concrete atâta timp cât cunosc realitatea și de la catedră, dar și pe cea de la vârf. Iar în privința celei din urmă, ea este una tristă, deoarece lucrurile sunt dirijate acum exclusiv politic, eu fiind printre cei care au fost nevoiți să plece numai pentru că așa a dictat actuala putere. Oamenii trebuie să beneficieze de competență și seriozitate, nu de preferințele politice ale unor guvernanți. Expertiza mea profesională este un atu, dar firea mea hotărâtă și dorința de a face legi pentru cetățeni este ceea ce cred că mă legitimează în fața alegătorilor mei. Pot și vreau să contribui la schimbarea clasei politice, în favoarea românilor. - În aceeași ordine de idei, de ce v-ar considera constănțenii pe dumneavoastră un candidat mai viabil decât adversarii politici pe care îi aveți pe Colegiul 8 de la Camera Deputaților? - Pentru că eu le garantez că voi fi permanent la dispoziția lor, pentru că mă vor întâlni lunar în colegiu, pentru că voi face politică pentru ei, în interesul lor, pentru că le voi aduce stabilitate și siguranță în viață. Toate acestea sunt promisiuni care nu se regăsesc într-o sacoșă cu alimente acum în campanie electorală, dar dacă cetățenii îmi vor acorda încrederea lor, nu vor fi dezamăgiți, voi face toate acestea, și sigur câștigul lor va fi mai mare, pe termen lung, decât conținutul unei sacoșe electorale sau o masă la restaurant o dată la patru ani. Argumentele mele sunt faptele mele. Am crescut în Constanța, aici am trăit o viață. Gândesc pentru constănțeni, le cunosc problemele, voi sprijini proiectele de legi atunci când ele sunt clare, fără ambiguități, formulate în interesul cetățenilor. Mă voi sfătui cu cetățenii din Constanța în legătură cu proiectele de legi pe care le consideră prioritare, voi sprijini Guvernul, precum și Administrația locală pentru realizarea obiectivelor menite să rezolve problemele cetățenilor. Nu le promit că le voi da ceva, alimente, pământ, bani sau altele, ci că voi lucra pentru ca ei să ducă o viață mai bună, să aibă o pensie mai mare, școli mai luminoase și mai prietenoase, un loc de muncă la terminarea studiilor, precum și pentru a-și găsi o casă când sunt tineri și vor să își întemeieze o familie, să își poată cumpăra ei înșiși ce le trebuie, când le trebuie. Voi munci în Parlamentul României pentru a le crea tuturor cetățenilor oportunități și pentru a le respecta calitatea de cetățean. Sunt un om al locului și problemele cetățenilor Colegiului 8 sunt și problemele mele. - Care sunt problemele specifice cu care se confruntă constănțenii din Colegiul 8 la Camera Deputaților? - Foarte mulți dintre constănțenii din colegiul în care candidez, la fel ca și mine, de altfel, trăiesc o mare dezamăgire, de 19 ani! Nu mai cred că se poate schimba ceva, că cineva va face ceea ce le promite în campania electorală... tocmai de aceea eu nu le promit decât că îi voi reprezenta în Parlament cu cinste, așa cum merită! Problemele Colegiului 8 sunt pentru mine cele ale copiilor, părinților, profesorilor, pensionarilor, munci-torilor, ale tuturor cetățenilor din acest colegiu. Multe dintre problemele exprimate de către cetățenii din colegiul 8 sunt de competența administrației locale: marcarea străzilor - treceri de pietoni, spații verzi - parcuri, locuri de joacă, piețe, parcări, starea drumurilor etc. Există încă, nu departe de centrul Constanței, blocuri în care agentul termic și apa caldă, chiar și rece sunt amintiri... în mileniul III! Există oameni care trăiesc precum în ghetou, care nu beneficiază de asistență socială, deși există instituții care au prerogative în domeniu. Nu numai colegiul 8, toată România are nevoie de legi morale care să stopeze și să prevină abuzurile, corupția de orice fel și care să așeze serviciile publice în interesul cetățeanului. Educația, protecția socială și stimularea sectorului privat, sprijinirea tinerilor pentru a se integra pe piața muncii sunt reperele asupra cărora vreau să îmi canalizez atenția. - Sunteți membru PD-L din 2004. Odată cu aceste alegeri generale ați făcut un pas în față, poate cel mai important din activitatea politică de până acum. De ce tocmai acum? Ce anume vă motivează în lupta asta? - Sunt membru PD-L pentru că acest partid corespunde sistemului meu de valori. Semnificația votului uninominal este pentru mine votul acordat de cetățeni pentru ceea ce sunt eu, nu o listă din care fac și eu parte. Nu am pretenția că sunt politician, nu voi face din politică o profesie, dar candidez la Camera Deputaților tocmai pentru că trăim vremuri în care este prioritar să avem la guvernare și în parlament specialiști, oameni cinstiți, care vin din rândul cetățenilor și care dispun de o bună cunoaștere a problemelor și a așteptărilor acestora. Am decis să candidez fiindcă mi-am dat seama că politica de dragul politicii este pierdere de timp, dar munca în slujba cetățeanului îți poate aduce mari satisfacții. De fapt, asta este politica pe care știu și vreau să o fac. Tinerii de toate vârstele vor fi cei pentru care voi munci când voi ajunge deputat. Nu îmi propun lucruri foarte mari pentru că sigur nu voi putea muta munții, dar sunt la fel de sigură că microfonul Camerei Deputaților ar putea auzi de la mine toate acele lucruri care trebuie să se știe, pe care avem dreptul și obligația morală să le spunem. Cel mai mult mă motivează faptul că gândesc și simt ca cetățeanul, îmi place dialogul cu oamenii și îmi place ideea că voi putea să le duc cererile în parlament. Mi-am promis să îi consult pe oameni constant și să le raportez modul în care îi reprezint.