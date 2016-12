„Pot fi pregătit de candidatură la prezidenţiale în 2014”

„Pot fi pregătit de candidatură la prezidențiale în 2014”

Ştire online publicată Joi, 19 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu a declarat că poate fi pregătit pentru candidatura la Președinție în anul 2014, însă despre o eventuală candidatură în acest an va vorbi în 30 iulie, privind la rezultatele referendumului din 29.Întrebat dacă, în ipoteza în care președintele Traian Băsescu va fi demis la referendumul din 29 iulie, el va candida la alegerile prezidențiale anticipate din acest an, Ungureanu a răspuns, la Gândul Live, că despre acest lucru va vorbi în 30 iulie."Pot fi pregătit pentru candidatură în 2014", a mai spus fostul premier, precizând că îi mai trebuie experiență politică."Sunt foarte conștient de ceea ce poate să însemne prezența în mediul public al unui administrator care are experiență de 12 ani și în țară și în exterior și peste 20 de ani de profesorat. Nu este ușor să ieși din bibliotecă și să treci în stradă", a precizat Mihai Răzvan Ungureanu.