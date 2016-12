„Pot dovedi cu acte tot ce am făcut pentru oraş“

Dumitru Bocai:

„Pot dovedi cu acte tot ce am făcut pentru oraș“

Primarul localității Ovidiu, Dumitru Bocai, și-a lansat în cursul serii de duminică, pe scena Centrului Cultural din oraș, candidatura pentru un nou mandat la conducerea administrației locale. Cu acest prilej, Bocai a organizat un eveniment special, la care au participat peste 600 de per-soane și în cadrul căruia și-a prezentat proiectele realizate până acum, dar și pe cele ce urmează a fi duse la îndeplinire.Telefoane mobile gratis și linie directă cu primarulÎn discursul său, primarul orașului Ovidiu a pus accentul pe proiectele care au schimbat total aspectul localității și au îmbunătățit condițiile de trai ale oamenilor din oraș. Cu privire la acest aspect, Bocai a menționat că are teancuri de documente, care stau drept mărturie pentru volumul de muncă depus în slujba cetățenilor. Totuși, spune edilul, această muncă asiduă pentru găsirea surselor de finanțare necesare implementării anumitor proiecte l-a ținut departe de oameni, fiind obligat să își petreacă mult timp în birou. Primarul a declarat că acest lucru se va schimba după alegeri, promițând că toți ovidienii vor primi cadou telefoane mobile pentru a avea o mai bună comunicare cu conducerea administrației locale.„Veți apăsa tasta doi, iar eu vă voi răspunde. Tot la numărul doi ne aflăm și pe buletinele de vot, eu și echipa mea de consilieri“, a spus Bocai.Primarul a menționat că s-a obținut finanțarea pentru un nou proiect cu bani de la Uniunea Europeană, o inițiativă ce vizează amplasarea unui parc pe strada Poienei. Spațiul de relaxare va fi unul modern, cu multe locuri de joacă și ieșire la lac.Tot în cadrul evenimentului, edilul a amintit cum anume se va desfășura programul de asfaltare a 37 de străzi din localitate demarat chiar la sfârșitul săptămânii trecute și a vorbit despre finalizarea rețelei de canalizare. În plus, Bocai a menționat că are în vedere o serie de proiecte pentru oamenii din localitatea Poiana, față de care se simte dator. Acesta a promis că, în cel mai scurt timp, locuitorii satului vor fi racordați la toate sistemele de utilități.De asemenea, primarul a menționat că, dacă va fi reales, va continua proiectele de înfrumusețare a orașului, deși a fost criticat pentru ghivecele cu flori amplasate în centru.„Centrul orașului este precum sufrageria unei case. Trebuie să arate frumos. Presupun că și dumneavoastră aveți flori acasă și vă doriți ca sufrageria să fie locul cel mai frumos din întreaga locuință“, a declarat Bocai.Menționăm că, în cadrul evenimentului, au fost prezentați și consilierii locali cu care Bocai dorește să își continue proiectele. Mai mult de atât, oamenii au primit șepci și tricouri, iar în încheiere, au avut parte de un concert asigurat de Taraful din Clejani.