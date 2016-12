Portul Constanţa, cu un pas mai aproape de primărie

8

Scroafa in copac

Eu in calitate de locuitor al Constantei nu vreau da devina primaria (a se citi Mazare) actionar al portului. Nu pui un hot (a se citi tot Mazare) paznic cand stii ca fura decat daca vrei sa fure si pentru tine. Daca platesc scump incalzirea orasului vreau sa stiu de ce este scumpa, de ce este cea mai scumpa din tara si sa devina primaria cu Mazarea ei actionar 100% la termoficare. Cu asa actionar, o sa jungem sa platim inzecit pentru afacerile primariei in port. Nu se poate declansa procedura de destituire a lui Mazare, Constantinescu si alti hoti si sa avem alegeri locale? Am ajuns de rasul Romaniei. Pentru un jurnalist de invetigatii: cum se face ca Pomacost, firma de jaf a lui Mazare, se ocupa numai cu taiatul copacilor si doar cu pus flori in ghivece in locul copacilor taiati? Este cumva o reteta de pus banii platitorului de impozite in buzunarul Pomacost (a se citi tot Mazare)? Cine pune ochii pe copaci si unde ajunge lemnul taiat? Pun pariu ca Mazare va declara "fratilor eu fur lemnul si vi-l dau voua, ca sunteti amarati, astia ma leaga, faceti ceva, cereti dreptul sa furati voi direct", el este si asa foarte ocupat cu procesul retrocedarilor.. Chia asa, cand o sa aiba tot constanteanul o casa in Mamaia? Asa ..sa fim gard in gard cu destrabalatu'..