Portretul celui mai iubit fiu al judeţului, pe pereţii şcolilor de la ţară

Portretul celui mai iubit fiu al județului, pe pereții școlilor de la țară

Pe lângă tablourile reprezentând personalități ale vieții culturale și istorice românești, unele școli din mediul rural expun și tablouri cu președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu. În decembrie 2008, Consiliul Județean Constanța aproba un proiect de dotare a școlilor din mediul rural cu tablouri reprezentând personalități ale vieții culturale și istorice românești. Atunci, CJC aloca 38.000 lei pentru achiziționarea tablourilor. Pentru că nu a reușit să acopere toate școlile în 2008, un an mai târziu, conducerea CJC a decis să continue acest proiect pentru un număr de 45 de unități școlare, cotizând din nou cu aproximativ 26.000 lei pentru tablouri. Așa cum se arată în hotărârea din 2009, „pentru crearea unui ambient plăcut, stimulativ pentru studiu”, a fost aprobată dotarea școlilor cu câte 14 tablouri înrămate format A3 (în total 630), reprezentând personalități ale vieții culturale dobrogene și naționale. Contactând o serie de primari din comunele și orașele cuprinse în acest program, am descoperit că inițiativa CJC a rămas o necunoscută la nivel local. Așa s-a întâmplat la Chirnogeni, Cerchezu, Mircea Vodă, Amzacea, Castelu, Hârșova și Murfatlar. Șeful CJC a fost foarte iubit la Răzoarele La Oltina, situația a devenit și mai interesantă. Primarul comunei Oltina, Gheorghe Chirciu, a mărturisit că au fost primite în 2009 câteva tablouri cu scriitori, însă pe holurile școlii din satul Răzoarele atârnă și acum tablouri cu șeful CJC, Nicușor Constantinescu, fostul primar și fosta directoare. „Au făcut ei niște poze prin 2008 și le-au pus atunci în școală. I-am spus acum di-rectorului să le dea jos. Cred că erau și în școala din Oltina, dar probabil le-au dat jos când am ajuns eu primar. Nu mi se pare corect să fie tablouri cu Nicușor Constantinescu în aceste instituții. În școli, trebuie să existe tablouri cu scriitori, istorici și toate personalitățile marcante ale culturii românești”, a declarat Gheorghe Chirciu pentru ziarul „Cuget Liber”. „În schimb, am putea pune pe holurile Primăriei Oltina tablouri cu toți primarii comunei de după Revoluție. Așa cum este la Prefectura Constanța cu toți prefecții. Cu astfel de inițiative sunt de acord”, a adăugat el. „Fratele cel Mare stă cu ochii pe tine“ Este foarte probabil ca acesta să nu fie singurul caz de glorificare a personalității conducătorului județean mult iubit în școlile din mediul rural. Cu Nicușor Constantinescu agățat pe toți pereții, idealizat într-un tablou orbitor alături de foști primari și directori de școală, ne întoarcem în lumea Fratelui cel Mare (George Orwell – „1984\"). Figura cea lată, cu obrajii roșu-semafor și zâmbet de salvator, privește insistent de pe perete. Ne întoarcem la acele fotografii în așa fel realizate încât ochii te urmăresc din orice unghi. În orice colț te-ai ascunde, chiar și într-o școală din Răzoarele, „Fratele cel Mare stă cu ochii pe tine”.