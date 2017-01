Ponta vrea să semneze cu Tăriceanu un acord de guvernare

1

CU TOTII LA VOT-REFORMA CLASEI POLITICE

NOI ii platim si NOI le dam puterea si EI isi bat joc de noi cu aroganta si nerusinare, incalcand legi peste legi. Politicienii oportuniști, profitori și corupți în buna parte își voteaza legi pentru hotie. 10 DECEMBRIE 2013 - MARȚEA NEAGRĂ A DEMOCRATIEI ROMÂNEȘTI. 25 de ani de politică disprețuitoare ajung pentru a învăța simțul cetățenesc necesar pentru a reforma clasa politica ? 1-3-7-15-28 politicieni au fost condamnati penal: un prim ministru, 3 miliardari, 7 ministri, 15 presedinti de consilii judetene, 28 de parlamentari. 54 DE POLITICIENI DE PRIM RANG AU FOST CONDAMNAȚI PENAL ÎN ULTIMII ANI ! POLITICIENII ROMÂNI SUNT RUȘINEA EUROPEI ! Mult mai multi politicieni din ministere, consilii judetene si locale sunt in anchete de cercetare penala. 40% din populatie traieste in conditii de risc de saracie. O mare parte a populatiei este disperată și scârbită de marasmul moral, economic, social, politic. Multi oameni sunt abrutizați de sărăcie si aflați la limita supraviețuirii sunt înșelați prin manipulări abjecte. Conducerile judetelor, oraselor si comunelor sunt organizate pe CLANURI DE INTERESE SI DE CORUPTIE. Guvernul conduce tara si tot el face si legile ? Parlamentarii sunt 588 ? De 25 de ani toleram hoti care au distrus economia si au jefuit tara aducand-o in marasm moral! Acestia sunt politicienii care ne conduc? Cei care fug cat pot de justitie si cei care fac legi pentru POHTA ce-au pohtit ? Ce valori morale au respectat si aparat politicienii ? Cum au promovat cei care ne conduc dezvoltarea virtutilor morale pentru fiecare cetatean? O CLASĂ POLITICĂ CORUPTĂ TREBUIE REFORMATĂ SI SCHIMBATĂ PRIN ORICE MIJLOACE DEMOCRATICE, PAȘNICE! DACĂ NU ACUM, CÂND ? DACĂ NU NOI, CINE ?