Ponta: Vom crea un milion de locuri de muncă

Premierul Victor Ponta afirmă că actuala coaliție de guvernare își va duce la îndeplinire obiectivul promis prin Uniunea Social Liberală de a crea un milion de locuri de muncă în perioada 2012-2020."Am promis, prin Uniunea Social Liberală, un milion de locuri de muncă în perioada 2012-2020. Noi vom îndeplini și acest obiectiv, în timp ce PNL face 'casă bună' cu PDL, cei care desființau 700.000 de joburi în trecut!", a scris premierul, vineri, pe Facebook.Ponta adaugă că, de la preluarea guvernării, în România s-au creat cu 300 de mii de locuri de muncă stabile în plus, raportându-se și la datele prezentate vineri de INS."De când am preluat guvernarea avem +300.000 de noi locuri de muncă efectiv stabile (8 ore pe zi, cel puțin 22 zile lucrătoare pe lună). Față de luna iulie 2014 sunt cu +130.000 mai multe! În plus, potrivit INS, câștigul salarial mediu lunar net a crescut în 2014 cu 7,5%, iar în ultimul an cu 9,5%!", mai precizează premierul.