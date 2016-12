Ponta, urmărit penal / "Nu vreau să am o discuţie cu fiul meu de 12 prin care să îi explic că aş putea ajunge la închisoare" - Primele declaraţii

Ponta, urmărit penal / "Nu vreau să am o discuție cu fiul meu de 12 prin care să îi explic că aș putea ajunge la închisoare" - Primele declarații

În această dimineață, premierul României, Victor Ponta, a făcut primele declarații de presă, la Palatul Parlamentului, în contextul în care șeful statului i-a cerut să demisioneze din fruntea Guvernului.Reamintim că Victor Ponta este urmărit penal de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Acesta este acuzat de comiterea a 17 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani."Vreau să mulțumesc colegilor din coaliția de guvernare cu care am avut o discuție referitoare la semnificația politică a evenimentelor din ultime zile. E un moment dificil și personal și politic, pentru mine, am trecut peste multe astfel de momente și înțeleg că am o datorie, o responsabilitate, pe care am primit-o de la cetățeni.Am în calitate de premier obligația de a da explicații cetățenilor acestei țări, cei care sunt afectați de deciziile luate de Guvern. Oamenii decid într-o societate democratică și decizia lor nu poate fi întoarsă printr-o hotărâre a unui om. Vreau să precizez că nu am nicio intenție de a mă lupta cu justiția, eu cred în justiție, dar am dreptul să spun că, evident, mă consider nevinovat de aceste cuzații. Voi merge de câte ori e nevoie în fața procurorilor, voi prezenta date, sunt convins că se va stabili adevărul.Voi contesta ordonanța emisă joi la procurorul superior și apoi la judecător, pentru că nu am fost audiat. Nu mă consider o victimă, Mariana Rarinca este o victimă, sunt oameni mulți care au de suferit fără să fi avut vreo vină. Sunt un om politic, un luptător, am datoria să lupt pentru ce e corect.Evenimentul de vineri, acuzarea mea pentru fapte din 2008, are legătură directă cu evenimente recente. Emoția produsă de cazul Rarinca și de votul în cazul domnului Șova. Înțeleg, dar cred că justiția nu înseamnă să reacționeze la evenimente, ci să stabilești adevărul și să pedepsești doar dacă se dovedește vinovăția.Nu intenționez să mă jeluiesc, nici să mă plâng, ci să îmi dovedesc nevinovăția și să ajut la îmbunătățirea unui sistem.Schimbarea unui Guvern se face prin alegeri sau vot în Parlament. Orice altă metodă înseamnă lovitură de stat", a mai spus Ponta.- "Este un moment dificil. Mă consider nevinovat de acuzațiile care mi se aduc. Voi contesta ordonanța DNA"- "Mă lupt cu justiția, dar sunt nevinovat. Nu mă consider o victimă"- "Am fost pus sub acuzare fără să fiu audiat. Sunt acuzat de fapte care s-ar fi petrecut acum șapte, opt ani...Atunci nu avea o funcție publică...- "Acuzațiile au ca scop demiterea Guvernului. Justiție nu înseamnă să reacționezi la fapte politice...România are nevoie de procurori independenți..- "Nu am fost asociat în cabinetul lui Dan Șova. Dacă el a făcut evaziune, este treaba lui...Nu există acte false. Dacă împuști o persoană de 17 ori, nu înseamnă că te faci vinovat de 17 crime, ci doar de una singură. Facturile le voi prezenta marți procurorilor. Și în ordonanță procurorul scrie că, și dacă actele erau false, acestea s-au prescris din 2013. În legătură cu evaziunea fiscală, nu am nicio legătură cu contabilitatea lui Șova, așa cum nu am fost niciodată asociat cu el".- "Demisia ar fi pentru mine și familia mea cel mai simplu lucru. Nu vreau să am o discuție cu fiul meu de 12 prin care să îi explic că aș putea ajunge la închisoare.