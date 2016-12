Ponta: "Unii colegi sunt nevinovați, dar alții sunt vinovați și au făcut rău partidului!"

Președintele PSD, Victor Ponta, a declarat că "rezoluția este necesară pentru a arăta oamenilor că PSD a înțeles mesajul! Atât timp cât vom fi acuzați de faptul că nu respectăm regulile de integritate, că nu ne îndepărtăm colegii care sunt vinovați sau care au greșit sau care sunt doar acuzați, nu este suficient. Oamenii care ne-au dat puterea, cei care ne votează sunt și cei mai exigenți în ceea ce ne privește. Ei spun că sunteți acolo, v-am votat, iar atunci când apare o acuzație clară gravă de corupție, trebuie să vă asumați această răspundere. Vreau să vă rog să ne luptăm cu toată puterea și energia cu adversarii noștri politici, dar să nu ne luptăm niciodată cu ce cred oamenii, pentru că nu vom câștiga niciodată".Mai mult, Ponta a subliniat că știe că unii dintre colegii de partid sunt nevinovați. Dar, a mai adăugat președintele PSD, Victor Ponta: „Alții însă știți și dvs. ca și mine că sunt vinovați. Trebuie să înțeleagă că, dacă țin la acest partid, atunci da, își asumă responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu există un partid numai cu oameni perfecți. Nu există un partid numai cu oameni buni, iar noi trebuie să arătăm că avem cei mai mulți oameni buni, corecți, competenți și că alianța pe care am făcut-o poate să aducă cea mai bună guvernare.“Referindu-se la momentul pierderii alegerilor de anul trecut Ponta a declarat: „Da, am pierdut alegerile prezidențiale, le-am pierdut așa cum le-am pierdut și în 1996 cu Ion Iliescu, și în 2004 cu Adrian Năstase. Cred că există o vină a mea în primul rând pentru că, atunci când am câștigat alegeri era lauda mea, acum, când le-am pierdut, este responsabilitatea mea. Dar vreau să nu transformăm acest lucru într-o jelanie, într-o plângere. Vreau să învățăm din greșelile noastre și vreau să vedem cum putem data viitoare să nu facem aceleași greșeli și cum putem să fim mai bine pregătiți. Asta vă cer, nu fugă de răspundere, nu plângere, ci să învățăm din greșelile noastre și să fim mai puternici în bătăliile viitoare".