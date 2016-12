Ponta: "Sunt foarte îngrijorat de ce se întâmplă în Moldova"

Premierul Victor Ponta se declară "îngrijorat" de situația din Republica Moldova, care, în opinia sa, este "mai rea decât anul trecut", dar spune că îl susține pe omologul său de la Chișinău și parcursul european al țării vecine.Într-un interviu acordat Agerpres, prim-ministrul Victor Ponta afirmă că își dorește ca, la Chișinău și Bălți, să nu fie aleși, în iunie, primari pro-ruși, "pentru că atunci mesajul va fi unul în sensul că, de fapt, drumul pro-european al Moldovei este reversibil"."Eu sunt foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă în Moldova. Am vorbit cu toți prietenii și colegii mei de acolo pentru că, de 15 ani, îi cam cunosc pe absolut toți cei care fac politică în Moldova, m-am văzut și cu noul prim-ministru la o întâlnire internațională și am rămas în contact.De ce zic că sunt îngrijorat ? Pentru că anul trecut și cu sprijinul fundamental al României pe proiecte concrete — gazoduct, grădinițe, toate celelalte — practic am câștigat bătălia. Nu noi, ei au câștigat bătălia în sensul în care forțele pro-europene au câștigat majoritatea, însă au pierdut războiul. N-au rămas împreună cele trei partide, există un guvern minoritar și un guvern minoritar întotdeauna este un guvern fragil. Mi-aș dori să țină cât mai mult guvernul actual, dar este un guvern fragil, există alianța cu comuniștii, care, oricum ai da-o, nu cred că este un lucru benefic pentru România, și oameni, așa cum este Iurie Leancă, care era un pro-european și un pro-România convins, are propriul lui partid, așa încât sunt îngrijorat și mă gândesc, evident, că îmi doresc ca la Chișinău și la Bălți, cele două mari orașe, să nu ne trezim cu primari pro-ruși, fie de la Partidul Socialist, fie de la alte partide, pentru că atunci mesajul va fi unul în sensul că, de fapt, drumul pro-european al Moldovei este reversibil", a declarat premierul.