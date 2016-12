Ponta spune că vom avea două avioane şi opt elicoptere pentru situaţii de urgenţă

Ponta spune că vom avea două avioane și opt elicoptere pentru situații de urgență

Premierul Victor Ponta a anunțat, vineri, într-o conferință, că România are un sistem pe care-l invidiază foarte multe țări din zonă, format din două avioane și opt elicoptere pentru situații de urgență. „Au venit șase și mai sunt două. Iar avionul de transport al ISU de pe medicală, după cum știți, a venit deja, am făcut tot transferul de piloți, echipaje, am asigurat sursa de finanțare și până la sfârșitul anului vine și Spartanul, cel cu echipament medical. Vom avea un avion de transport de mare capacitate, unul de mică capacitate și opt elicoptere. E meritul în special al domnului Arafat, noi ceilalți l-am sprijinit, dar avem un sistem pe care-l invidiază foarte multe țări din zonă”, a spus Victor Ponta. Acesta a precizat că în fiecare din cele opt regiuni va exista un elicopter și o unitate mobilă SMURD. „La ISU am continuat și finalizăm dotarea SMURD-ului. Va exista elicopter și unitate mobilă în fiecare din cele opt regiuni. Sunt câteva din investițiile de care era foarte mare nevoie, s-a tot vorbit și nu s-au găsit bani, uite că anul acesta am reușit să găsim bani”, a completat premierul.