,,Ponta şi Antonescu sacrifică interesele de credibilitate ale României pentru interesele lor interne"

Traian Băsescu, declarații de presă

,,Ponta și Antonescu sacrifică interesele de credibilitate ale României pentru interesele lor interne"

Ştire online publicată Miercuri, 09 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

"Antonescu și Ponta au reușit să decredibilizeze consistent progresele statului român prin atitudine, fapte, minciună. Limbajul dublu e catastrofal pentru România, și occidentalii îl sesizează!", a spus președintele.Felicit CSM cu promptitudinea cu care a reacționat la solicitarea unui procuror de a-i apăra reputația.Legat de acordul de colaborare instituțională pe care unii abia acum îl descoperă, inclusiv CSM. Ce cuprinde acordul. Am transmis CSM o copie, deși el e pe site-ul Președinției din 14 dec. 2012.Voi face câteva comentarii generale. Mulți se întreabă de ce a fost necesar. Din păcate pentru România, actorii principali ai loviturii de stat, Ponta și Antonescu, au câștigat zdrobitor alegerile din nov. 2012. Ca om politic cu experiență am înțeles că asta însemna un blocaj al relațiilor României cu alte state și o puternică suspiciune legată de capacitatea noii puteri de a urma cursul democratic care a îănsemnat inclusiv consolidarea nstituțiilor statului de drept. Nu a venit de la nicio cancelarie propunerea pactului, a fost o idee a consilierilor care își puneau problema cum facem ca România să rămână cu ușile deschise. Am găsit această soluție propusă imediat după invalidarea referendumului.Ca atare, România a optat ca primii oameni în stat să fie și primii responsabili de lovitura de stat din vara lui 2012 și atunci mi s-a părut rezonabil să întind o mână de ajutor României.Amândoi sunt ca 2 bebeluși din punct de vedere al înțelegerii funcționării unui stat democrativ. Antonescu este încă profund nefrecventabil, cum era și Ponta dacă nu semna Acordul care spune să respectăm Constituția.Pentru că am vorbit și de nerespectarea Acordului, dar aș fi lăsat pentru mâine dezbaterea, voi citi câteva elemente că poate și în condițiile în care am trimis acordul la CSm s-ar putea să fie un membru CSm care să nu-l citească. La cap. Independența justiției - respectul pentru valorile constituționale și pentru instituțiile fundamentale ale statului, înecpând cu justiția care nu trebuie să fie atacată și astfel delegitimată.Consolidarea independenței justiției în raport cu influența politică - când premierul ordonă 'Schimbați un procuror-șef care e cu delegație și puneți omul meu', mai suntem în fața consolidării independenței justiției?Domnul Ghiță trebuie să purceadă la a achiziționa televiziuni și radiouri și atunci dăm o ordonanță de urgență cu caractar discriminatoriu pentru țintele lui Ghiță și Ponta. Avocatul Poporului a anunțat azi că reflectează. Dânsul gândește...Acordul reflectă o mare îngrijorare a mea, că acețti oameni nu vor respecta Constituția și legile, așa cum se confirmă.Sunt foarte multe domenii în care cele două segmente ale puterii executive - președinte și guvern - au atribuțiuni. Spre ex: decorare, avansarea la gradul de general, numirea în funcții de conducere în parchete, numirea ambasadorilor. În toate aceste situații, propunerea pleacă de la executiv, au parcurs intermediar sau vin direct la președinte, pentru materializarea lor prin decret. Dacă există rea-credință, oricare îl poate bloca pe celălalt într-un astfel de proces.Dacă sunt puncte de vedere diferite va avea prioritate decidentul final. Aceasta este și situația în cazul procurorilor. Riscul e să-i expune pe oameni,CSM să dea aviz consultativ, să ajungă la mine și să spun "nu". Consultarea în situații în care președintele nu are opțiuni politice la fel cu majoritatea parlamentară e necesară.Faptul că sunt doi politicieni - președintele și ministrul Justiției, nu știu de ce se bagă premierul, e un abuz - era mai bine ca ministrul Justiției să nu execute ordinul premierului, ci să aibă o discuție cu mine pe nominalizări. Aș fi avut o singură întrebare: 'Ai ținut cont de propunerea șefului instituției respective?' Am susținut întotdeauna propunerile care au avut suportul șefului instituției, pentru că el e cel care lucrează cu procurorul respectiv. Cum poți desemna un șef de secție la DNA sau DIICOT pe care șeful instituției nu-l vrea? Nu va putea lucra cu el. Această prevedere legată de preeminența decidentului final are rolul să deblocheze lucrurile. Până la acest incident a funcționar perfect.Acordul trebuie respectat pentru consolidarea credibilității instituțiilor. Să nu fie vreun semn de întrebbare: am o singură propunere pentru un adjunct de șef de secție, făcută din timpul lui Morar, căreia nu i-am dat niciun rezultat. Nici n-am vrut să-l jignesc, nici să-mi impun un punct de vedere. Poate că e un detaliu care nu trebuia spus public, dar nu văd ce avem de ascuns.Acordul obligă la consultarea președintelui la orice deplasare, atât la Consiliul Uniunii Europene, cât și în deplasările individuale ale premierului. În deplasările externe, făcute de premier, multe la umăr, foarte rău e că le-a făcut prost. Cu ranița încălcată de plagiate, a crezut că dacă spui "România"... Rezultatele vor fi cele pe care i le amintesc public: în toate deplasările fără mandat, Ponta a ținut să se ducă în Azerbaijan. Rezultatul, extraordinar: am pierdut Nabucco. A cerut să fie în Kazahstan - a cedat 400 mil dolari din datoria Rompetrol față de România. A venit că vrea să meargă la consiliul european pe energie. A avut mandat să susțină Nabucco în Consiliu. N-a știut cum să facă să fie introdus în documentul consiliului că Nabucco e prioritar. S-a întors cum s-a dus, adică s-a plimbat cu avionul. Nu e puțin lucru să te dai cu avionul eventual pe banii lui Ghiță! Nu mai vorbim de poziția pe Siria, unde era cel care condamna și declara guvernul sirian ilegitim, iar azi SUA și Federația Rusă stau la masă cu acel guvern.Vă rog să vedeți decizia 784/2012 a CCR: Vreau să înțelegeți că îngrijorarea mea e majoră legată de nerespectarea acordului. Tot ce ține de justiție a deveni parte a MCV. Cancelariile l-au luat în serios. Pe punctul de cea mai mare sensibilitate, justiția și statul de drept, nu voi face nicio concesie pentru că înseamnă că împreună am semnat, împreună trecem sub tăcere în revenirea clienților politici în funcții de conducere în parchete. Ar fi dramatic să facem pași înapoi, să revenim la vremea Stănoiu, Năstase & co.Antonescu și Ponta au reușit să decredibilizeze consistent progresele statului român prin atitudine, fapte, minciună. Limbajul dublu e catastrofal pentru România și occidentalii îl sesizează! Oamenii aceștia sacrifică interesele de credibilitate ale României pentru interesele lor interne.Nu-mi voi menține semnătura pe un acord pe care împreună să mințim partenerii noștri. Așa cum am fost, mi-am câștigat prestigiu că ce spun fac. Nu pot sta în remorca unui mitoman ca Ponta și să fim etichetați la fel. omul acesta râde, e un Oprescu de mai proastă calitate. Oprescu are mai mult umor. Nici ăla nu face nimic... Ponta se pare că nu e chiar de pe malul Dâmboviței și mai neevoluat în modul în care exersează clovneria la nivel de șef de guvern.Face pactul pulbere în comportament! Când voi decide săp-mi ridic semnătura, o voi face cu toată convingerea și informând public de ce. Un pact care nu se mai respectă e golit de conținut. Poate și el are să-mi reproșeze încălcări, sunt dispus să le discutăm. M-am ferit să-l încalc pentru că-i știu valoarea.E foarte clar că justiția și-a făcut după mine treaba și nu va avea, dacă nu se întâmplă nimic până în decembrie, observații, ci cred eu că, fie că vorbim de DNA, Înalta Curte, DIICOT, vor fi rezultate pozitive. Rău va fi la respectarea statului de drept de către guvern și Parlament - Guvernul, prin multitudinea de ordonanțe de urgență nejustificate, Parlamentul, prin pozițiile succesive pe care le are pe orice încercare de ridicare a imunității.Ieri m-am păcălit cu demisia lui Vosganian, mi se părea un act de onoare, dar e unul de profundă lașitate. Azi vedem un Vosganian care ar fi dat și 10 funții de ministru numai să nu-și piardă imunitatea. Proastă calitate de politician! N-a păcălit pe nimeni.Am citit parte din rechizitoriu, o voi face integral până mâine pentru că prezintă o epopee a furtului în campanii. Cu același mecanism am mai furat o dată, cel puțin în 2009. În 2004 am suspectat calculatorul. PSD a utilizat același mecanism de furt. Apoi tot ei strigau 'Noi am furat mai puțin!'. În 2009 am știut, am avut prea puține probe. Și atunci am avut un singur reprezentant în secțiile de votare. Știu că și atunci au fraudat masiv votul. Dar, spun asta pentru că în rechizitoriu sunt descrise probe, cred că privind rechizitoriul, nu Dragnea trebuie să fie ținta, ci cum promovăm o legislație care să nu mai permită furtul la aleger. DNA a avut răbdare să ancheteze un număr mare se cecții de votare în care s-au produs fraude. Suntem capabili să generăm o lege care să prevină fraudarea alegerilor?Cred că acesta e cel mai mare câștig al acestui dosar politic, cel mai puternic pilon al politicii - alegerile libere - problema e dacă vom citi acest rechititoriu, vom fi capabili să scriem o lege care să prevină fraudarea alegerilor? Personal nu sunt de acord să spunem dosar politic. e un dosar penal. Dar e un dosar care îmbracă cel mai important act politic dintr-un stat democratic: alegerile.Ce citim în rechizitoriu e o poză a modului cum se fraudează alegerile. La fel au fost fraudate și prezidențialele din 2009. Resping orice joc murdar în care un politician va spune 'Au fost anchetați cei care au votat pentru demitere'. Nu, au fost anchetați cei care au încălcat legea. Poate e bine ca premierul să aibă în vedere că nu e bine să-ți legi de picioare un Ghiță!