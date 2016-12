Ponta se laudă cu încasările la buget şi atacă PNL

Ponta se laudă cu încasările la buget și atacă PNL

Ştire online publicată Miercuri, 05 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Victor Ponta a afirmat că datele finale privind încasările la buget după primele șapte luni din 2015 arată clar diferența între gândirea economică a USL, care duce spre dezvoltare, și „miopia austerității” reprezentată „și azi de PNL/PDL”.Premierul a scris pe Facebook: „It’s about economy... doamnelor și domnilor de la PNL/PDL! Cifrele finale privind încasările la buget după primele șapte luni din 2015 (comparativ cu primele șapte luni din 2014) arată clar diferența între gândirea economică a USL care duce spre dezvoltare și miopia austerității care ne-a condus în 2010 - 2012 (reprezentată și azi de PNL/PDL care se grăbesc din nou să acapareze puterea)”.Ponta a subliniat că, potrivit datelor oficiale, s-au realizat încasări de 115,7 miliarde RON în 2015 (față de 106,6 miliarde RON în 2014), ceea ce reprezintă un plus de 9,1 miliarde RON (aproximativ 2 miliarde de euro), iar încasările din TVA au fost de 33,9 miliarde RON în 2015 (față de 29,3 miliarde RON în 2014), adică un plus de 4,5 miliarde RON (aproximativ 1 miliard euro), a scris premierul pe Facebook.„Restul este doar politica austerității mioape și a demagogiei politice specifice guvernării 2010 - 2012 și reprezentate azi de flămânzii de la PNL/PDL! It’s about economy - peneliștilor și pedeliștilor!”, a încheiat premierul.