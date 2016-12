Ponta sau Iohannis? Ce proiecte au cei doi pentru România

9

"machidonii" cu fata la zid

In primul rand,am tot respectul pentru comunitatea aromanilor din Constanta.Referitor la "egalitatea de sanse in societate" as vrea sa precizez cum vede Mazare aceasta "egalitate".Mazare spune cam asa:daca-l votati pe Iohannis,voi "machidonii,cu structura legionara" ,nu aveti nicio egalitate de sanse "la mine in primarie".Daca-l votati pe Ponta,va dau eu "sanse" din primaria mea.De exemplu aveti "sansa" sa castigati din "accente verticale" cu 30 de etaje.In plus,"machidonii" au sansa sa dezvolte "fluxuri financiare" din prostitutie,din cazinouri si din paradisuri fiscale, "la mine" in Mamaia sau la Fagadau in Constanta.Asa stau lucrurile,a explicat Cezarul si asta este "sursa lor de prosperitate"(adica a machidonilor).Hal de campanie electorala.Sictir primarule !