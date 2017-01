„Ponta să lămurească transparent acuzaţiile”

„Ponta să lămurească transparent acuzațiile”

Fostul premier Emil Boc consideră că actualul șef al Guvernului, Victor Ponta, trebuie să lămurească "transparent, deschis și responsabil" acuzațiile președintelui Traian Băsescu potrivit cărora ar fi fost ofițer acoperit SIE, având această obligație în fața cetățenilor cărora le cere votul.„Eu cred că președintele a fost convingător, iar premierul se află într-o dificultate juridică și electorală. Juridică, în cazul în care se va dovedi că a fost agent sub acoperire, are o mare problemă de incompatibilitate, stabilită de Constituție și de legea de organizare și funcționare a justiției, pentru că nimeni nu poate deține în același timp calitatea de procuror și de agent sub acoperire. Este o problemă de incompatibilitate. Din punct de vedere electoral, dacă nu va lămuri transparent, deschis și responsabil această problemă, ar putea avea efecte negative în campania electorală", a spus Boc, citat de Mediafax.