Ponta s-a întors de la Bruxelles cu lista lui Barroso în braţe

Ponta s-a întors de la Bruxelles cu lista lui Barroso în brațe

Comisia Europeana a dat vineri publicitatii lista cerintelor Executivului european fata de Romania, anunta RFI. Acestea i-au fost adresate joi prim-ministrului Victor Ponta, astfel incat Romania sa continue a respecta standardele europene. Este o lista care cuprinde cerinte punctuale si extrem de dure, printre care se numara:Reinstaurarea regulii majoritatii necesare pentru validarea rezultatelor referendumuluiInlocuirea ministrilor cu probleme de integritate (caz in care se afla Ecaterina Andronescu)Fara numiri la DNA si la Parchetul General in timpul interimatului lui Crin AntonescuNici o gratiere prezidentiala (aluzie la Adrian Nastase)Demisia parlamentarilor incompatibili (exista doua cazuri - Sergiu Andon si Florin Pislaru)Comisia Europeana adreseaza Romaniei 11 cerinte vizand sa restabileasca respectarea statului de drept, independenta justitiei si increderea europeana.Comisia cere ca un nou sef al DNA si un nou procuror general sa NU fie numiti in timpul interimatului lui Crin Antonescu.La fel, se cere ca nicio gratiere sa nu fie facuta in aceasta perioada, aluzie la cazul Nastase si o posibila gratiere prezidentiala.Ministrii trebuie numiti dintre persoanele care nu fac obiectul unei condamnari privind integritatea lor personala, iar cei care fac obiectul unei astfel de condamnari trebuie sa demisioneze. Deputatii care fac obiectul unor decizii finale de incompatibilitate si conflict de interese trebuie sa demisioneze si ei, arata un alt punct al listei.Avocatul Poporului trebuie gasit in persoana cuiva care se bucura de sprijinul tuturor partidelor politice, spune Executivul european.Restabilirea puterilor Curtii Constitutionale este prima cerinta trecuta la capitolul "respectul statului de drept". Ordonanta de Urgenta 38 trebuie astfel abrogata, spune Comisia Europeana.La fel, trebuie restabilite regulile validarii referendumului si sa se renunte la folosirea "selectiva" a publicarilor in Monitorul Oficial.Iata lista completa:* Reinstaurarea atributiilor Curtii Constitutionale de a verifica inclusiv constitutionalitatea deciziilor adoptate de Parlament: abrogarea Ordonantei de Urgenta nr. 38* Reinstaurarea regulii majoritatii necesare pentru validarea rezultatelor referendumului (jumatate plus unu din numarul celor inregistrati pe listele electorale): abrogarea OUG nr. 41* Renuntarea la folosirea de ordonante de urgenta in cazul unor decizii care afecteaza statutul institutiilor fundamentale ale statului ori Constitutia si in situatii care nu prezinta urgenta* Evitarea utilizarii publicarii selective in Monitorul Oficial pentru a urmari scopuri politice si mai ales pentru a evita decizii judiciare.* Conformarea imediata in fata tuturor deciziilor Curtii Constitutionale.* Angajamentul autoritatilor publice de a respecta independenta sistemului judiciar si evitarea criticarii acestor decizii judiciare.* Numirea unui Avocat al Poporului care sa se bucure de sprijinul majoritatii partidelor politice, printr-un proces de numire transparent si obiectiv* Nicio numire in posturile de procuror general si procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie sub actuala presedintie: proceduri publice si transparente si liste deschise pentru oricine, selectii bazate pe criterii de profesionalism si integritate si de palmares in domeniul luptei anti-coruptie.* Nicio gratiere prezidentiala in cursul actualei presedintii* Numirea unor ministri impotriva carora sa nu fi fost formulate decizii ca nu respecta criteriile de integritate. Obligatia celor care nu respecta aceste criterii sa paraseasca posturile.* Demisia membrilor Parlamentului care au primit decizii finale privind incompatibilitatea, conflictul de interese sau coruptie la nivel inalt.